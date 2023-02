La moneta dedicata alla Nutella scatena collezionisti ed appassionati: il suo valore lascia senza fiato

L’emissione della moneta dedicata alla Nutella ha scatenato un grande entusiasmo tra i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Tant’è che attualmente, il suo valore è davvero sorprendente.

La moneta dedicata alla crema spalmabile più famosa nel mondo, è stata emessa dal Ministero dell’Economia e coniata dalla Zecca dello Stato. Realizzata in argento, può essere trovata in tre versioni cromatiche che corrispondono ai tre colori della bandiera italiana. Dunque, può essere in bianco, verde oppure rosso.

La moneta dedicata alla Nutella nasce con lo scopo di celebrare il 75°anniversario della fondazione Ferrero ed il grande successo del suo prodotto su scala mondiale ed ha un valore nominale di 5 euro.

Tuttavia, la tiratura limitata di soli 30 mila esemplari, 10 mila per ciascun colore, la rende una moneta particolarmente appetibile per i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Questi sono disposti a pagare cifre decisamente più alte rispetto al valore nominale dell’esemplare. Infatti, non è affatto difficile trovarla in sui siti di aste online a prezzi di molto superiori a quello ufficiale di vendita.

Moneta Nutella: descrizione e valore dell’esemplare che fa impazzire il mondo della numismatica

Come abbiamo accennato, la moneta dedicata alla crema spalmabile dell’azienda dolciaria Ferrero, è stata realizzata in argento ed è possibile trovarla in tre diverse versioni di colore. In bianco, in verde oppure in rosso, proprio a richiamare i colori della bandiera italiana.

Al dritto, la moneta raffigura centralmente un tradizionale vasetto di nutella contornata dalla scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Il rovescio è caratterizzato dalla presenza, al centro, del più grande stabilimento del Gruppo Ferrero, ovvero, lo stabilimento di Alba Cuneo, proprio dove l’azienda fu fondata negli anni Quaranta. A destra, è riportato l’anno di emissione “2021”, il valore nominale “5 Euro” e la lettera “R” ad indicare la Zecca di Roma. Sulla sinistra della parte posteriore della moneta dedicata all’azienda dolciaria, troviamo il nome dell’autore “A. MASINI”.

L’esemplare ha un diametro di 32 mm e pesa solo 18 g. Nonostante le piccole dimensioni, promette scintille tra i collezionisti e gli appassionati di monete. Infatti, non è raro trovarla in vendita. Soprattutto, sui siti di aste online, a prezzi di molto superiori al prezzo ufficiale di vendita di 45 euro. In particolar modo, ad essere ricercato è il trittico. La tiratura è di cinquemila pezzi ed il costo ufficiale è di 125 euro, ma i collezionisti sono disposti a pagare cifre ben più alte, arrivando a superare in qualche caso i 350 euro sui più famosi siti di aste online.