Iliad lancia la nuova offerta da 150GB, il prezzo è strabiliante: per sempre!

Iliad, la società di telefonia più amata dagli italiani ha creato una nuova imperdibile offerta dal prezzo fisso per sempre, una delle caratteristiche che l’ha portata ad avere 7,5 milioni di clienti.

Il successo di Iliad è infatti dovuto sicuramente alle politiche sui tariffari delle offerte, dando una sicurezza ad un pubblico che da sempre si trovava a fronteggiare cambiamenti improvvisi e drastici delle condizioni contrattuali e di prezzo.

Una delle cose che più piacciono agli italiani è la trasparenza di Iliad, la quale non solo offre tariffe estremamente vantaggiose rispetto alla concorrenza ma attua una politica che ha fidelizzato milioni di clienti in tutta la Nazione, ovvero il prezzo tariffario fisso per sempre, una promessa che non è mai stata mantenuta dalle altre compagnie telefoniche.

Iliad inoltre è stata anche stata recentemente premiata dalla classifica annuale di Open Signal come primo operatore in Italia per disponibilità di rete mobile, raggiungendo tra l’altro un ottimo punteggio per quanto riguarda l’assistenza e la soddisfazione dei proprio clienti, che non solo sono felici del proprio operatore ma che tramite il passaparola hanno consigliato Iliad ad amici e familiari.

Degna di nota è anche l’ultima offerta pubblicizzata sul sito internet ufficiale di iliad.it, con cui si possono ottenere ben 150GB e minuti ed SMS illimitati verso tutti, pagando solo 9,99 al mese. Anche questa promozione, che prende il nome di Giga 150, ha la clausola contrattuale del “per sempre”, quindi non ci si dovrà mai preoccupare di aumenti di prezzo, nemmeno quelli dovuti all’inflazione.

Giga 150, come funziona la nuova promozione Iliad

Grazie alla sua grande copertura Iliad riesce anche a garantire il 5G sui dispositivi compatibili, rendendo accessibile l’offerta quindi non solo agli smartphone che utilizzano 4G e 4G+ ma anche quelli di ultima generazione. Al superamento dei 150GB il costo della navigazione passa a 0,90 euro ogni 100MB.

I minuti e gli sms sono illimitati e gratuiti verso tutti, sia numeri fissi che mobile italiani ed esteri. Al di fuori dell’Italia inoltre si hanno ben 10GB dedicati in roaming, per rimanere in contatto con i propri cari in tutti i Paesi inclusi nella lista presente sul sito.

L’attivazione, così come per ogni altra offerta, è richiedibile direttamente sul sito, basterà infatti compilare il modulo proposto da Iliad in cui si dovranno lasciare i propri dati personali e recapiti al fine di sottoscrivere il contratto per il cambio gestore o per l’attivazione di una nuova sim. Per validare la propria richiesta bisognerà anche fornire una prova video utile per autenticare la validità dei documenti.