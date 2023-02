Truffe nei supermercati, la nuova tecnica dei ladri spaventa tutti

Una nuova e pericolosa tecnica utilizzata dai ladri sta preoccupando le famiglie di tutta Italia, sembrerebbe infatti che i criminali stiano prendendo di mira donne e le persone anziane.

Uno degli obiettivi dei malviventi è di sicuro quello di prendere quanti più oggetti di valore possibile in un tempo limitato, proprio per questo recentemente pare che stiano sfruttando i luoghi frequentati dagli elementi del nucleo familiare più fragili.

I parcheggi dei supermercati sono notoriamente frequentati prevalentemente da donne e anziani, i quali si dirigono nei supermercati per acquistare gli alimenti per la giornata, la settimana o addirittura il mese, portando con sé borse e buste che spesso vengono lasciate incustodite momentaneamente all’interno dell’auto, un luogo considerato comunemente molto sicuro.

Quando si sistema la spesa infatti generalmente si tende a sistemare i propri beni all’interno dell’auto, spesso però non ci si preoccupa di chiudere con la sicura gli sportelli, un po’ per comodità ed un po’ per paura di ritrovarsi chiusi fuori distratti dalla sistemazione della spesa. Proprio durante questi momenti secondo le testimonianze si potrebbe finir vittima di criminali senza scrupoli che non aspettano altro di sfruttare l’attimo di distrazione per derubare cellulare, portafogli e borse.

Le denunce arrivate alle Forze di Polizia hanno raccontato la dinamica che sembra essere comune un po’ per tutte le vittime, proprio per questo le autorità competenti hanno deciso di rendere note queste modalità affinché si possa prestare particolare attenzione.

In cosa consiste la truffa del supermercato

Secondo le vittime la truffa che ha luogo nei parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati viene svolta da circa 3 complici, i quali agiscono dopo aver scelto la vittima che al momento sembra più sola o più fragile e facilmente raggirabile. Mentre uno di loro rimane in auto, pronto per scappare, il secondo ferma il malcapitato quando ancora sta sistemando la spesa e quindi lo distrae con una scusa.

Il secondo complice potrebbe chiedere ad esempio un’informazione, un aiuto o ancora potrebbe far credere alla vittima di aver perso qualcosa per strada mentre raggiungeva l’auto. Ogni scusa usata riesce purtroppo a distrarre quanto basta da far entrare in gioco il terzo ladro che velocemente prende dai sedili borse, cellulari e portafogli lasciati incustoditi.

La Polizia consiglia di assicurarsi di chiudere sempre gli sportelli dell’auto, anche mentre si sta sistemando la spesa e in caso di furti di ricordare o appuntare la targa dell’auto usata dai truffatori per allontanarsi dal parcheggio.