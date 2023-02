Numismatica, hai questa moneta da 10 lire? Attenzione, perché vale davvero tanti soldi!

Le vecchie monete in lire sono ancora molto amate dagli italiani. In più, attualmente alcuni esemplari possono valere davvero tanti soldi. Proprio come la 10 lire che scopriremo oggi è un esemplare molto prezioso.

Molti pensano che a valere tanti soldi siano solo le monete antiche, ma si sbagliano perché anche quelle più recenti possono raggiungere quotazioni numismatiche molto interessanti. Proprio come alcune monete della vecchia lira, che pur essendo relativamente recenti possono fruttare un bel gruzzoletto in euro.

Insomma, la Lira è la moneta che ha segnato la storia del nostro Paese per ben due secoli ed attualmente rappresenta un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti e gli appassionati di monete rare e di valore, disposti a sborsare anche cifre importanti pur di accaparrarsi un pezzo interessante.

Chiaramente, è fondamentale che le monete soddisfino due requisiti fondamentali nel mondo della numismatica. Innanzitutto, è importantissimo che si tratti di esemplari rari. Una moneta rara e difficilmente reperibile sul mercato, avrà una domanda, senza dubbio, superiore all’offerta che, di conseguenza, ne farà crescere il valore economico. Un altro requisito imprescindibile, per una vendita di successo è lo stato di conservazione. Un esemplare che si presenta in ottime condizioni, ovvero, in condizioni Fior di Conio, sarà indubbiamente più apprezzato dai collezionisti e gli appassionati di monete. Pertanto, il suo valore potrebbe raggiungere cifre da capogiro.

La 10 Lire che potrebbe valere tanti soldi

Nel corso degli anni, la dieci lire ha subito tantissime modifiche. L’esemplare più famoso è, senza dubbio, la 10 lire con la spiga coniata nella metà del ventesimo secolo. Tuttavia, quella che può valere davvero tanti soldi è la 10 lire Pegaso, anche conosciuta con il nome Olivo.

Questo esemplare è stato coniato dal 1946 al 1950, dunque, per un periodo piuttosto breve. Per cui, si tratta di una moneta molto rara che, se conservata in ottime condizioni, può arrivare a valere oltre 4 mila euro.

La moneta da dieci lire Pegaso, sono riconoscibili per la raffigurazione al dritto di Pegaso, il cavallo alato, rampante verso sinistra. In basso è riportata la scritta “REPVBBLICA ITALIANA” su due righe in posizione orizzontale. In più, sotto lungo il bordo è riportato il nome degli autori Romagnoli e Giampaoli. Al rovescio raffigura un ramoscello d’ulivo, oltre che l’indicazione del valore nominale della moneta (L. 10) ed il segno “R” ad indicare la Zecca di Roma. In linea generale, tutti gli esemplari di questa moneta sono particolarmente ricercati, ma possedere una 10 lire del 1947 in perfette condizioni può rivelarsi una vera e proprio fortuna inaspettata!