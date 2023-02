Truffa assicurazione online: i modi per riconoscerla ed evitarla

solofinanza.it

Le truffe assicurative online sono sempre più frequenti, e sempre più persone vengono raggirate dai bassi costi offerti per le polizze RCA.

Accorgersi della truffa, però, non è difficile, e per non cadere nel tranello degli intermediari impostori, bisogna verificare due cose in particolare.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche comuni a tutte le truffe delle assicurazioni online, e scopriamo i metodi per scoprire subito se l’offerta sulla polizza RCA è data da un intermediario attendibile o meno.

Truffa polizza RCA online: come avviene

Spesso, nel cercare la migliore offerta assicurativa sui motori di ricerca, ci si imbatte in siti di nuove compagnie che, nel tentativo di emergere, offrono prezzi stracciati.

La tecnica dei truffatori punta proprio a questo: adescare i propri clienti sul proprio sito, con l’offerta di un prezzo molto competitivo rispetto ai concorrenti, al fine di indurre il potenziale cliente a stipulare una polizza RCA fasulla.

All’interno della pagina web, vengono date le istruzioni per concludere il contratto assicurativo, e prima di ogni cosa viene chiesto di effettuare un bonifico sull’iban di una carta prepagata intestata ai criminali.

Una volta che il cliente, allettato dal prezzo competitivo e dalla presunta attendibilità dell’annuncio, paga l’assicurazione, non si riceverà alcun tagliando assicurativo, e neanche una reale copertura assicurativa.

Il sito si rivela del tutto falso, e chi sta dietro alla truffa si dilegua senza lasciare alcuna traccia, col rischio che, oltre alla perdita di denaro, il truffato possa incorrere in pesanti sanzioni dalle forze dell’ordine per l’assicurazione scaduta.

Come riconoscere la truffa della polizza RCA

Oltre alla ricerca di recensioni online sulla compagnia assicurativa della truffa, i metodi per riconoscere il raggiro sono essenzialmente due.

Il primo comporta la verifica che la compagnia assicurativa con la quale state stipulando la vostra RCA, sia presente nell’albo IVASS.

L’IVASS è l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e sul sito dell’istituto si può verificare l’attendibilità dell’impresa assicurativa accedendo alla sezione “Proteggi te stesso”.

Cercare l’intermediario nell’elenco

Una volta raggiunta la pagina, sarà possibile scegliere l’elenco pertinente a seconda della tipologia di veicolo assicurato.

In particolare, sul sito sono presenti i dettagli delle imprese che assicurano auto e natanti, sia estere che italiane in quattro elenchi separati.

La seconda operazione da fare è quella di controllare se l’intermediario che propone la polizza è presente nel registro unico degli intermediari.

Qualora si tratti di un soggetto di un paese estero, ma appartenente all’Unione Europea, deve essere compreso nell’elenco degli intermediari UE, anch’esso gestito dall’istituto di vigilanza delle assicurazioni.