Poste Italiane assume, per questa posizione basta il diploma: come candidarsi

Poste Italiane è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, periodicamente infatti è possibile consultare il portale ufficiale per conoscere quali sono le posizioni aperte e quelle più richieste.

L’ultima notizia di Poste Italiane riguarda il reclutamento di nuovi portalettere da inserire all’interno del proprio team di lavoro in tutta Italia, ecco quali sono i requisiti per questa posizione e come potersi candidare all’offerta di lavoro online.

Le assunzioni per Poste Italiane non finiscono mai, la figura ricercata nel nuovo annuncio è il portalettere, una delle mansioni fondamentali all’interno dell’azienda in quanto ovviamente si occupa di recapitare la corrispondenza in giro per la città. Il lavoratore in questione verrà assunto con un contratto a tempo determinato che potrà variare a seconda delle esigenze dell’azienda.

Sul sito ufficiale di Poste Italiane è possibile verificare personalmente gli annunci di lavoro utilizzando anche i filtri per affinare i termini di ricerca e selezionare la provincia di riferimento per la sede di lavoro, il tipo di mansione ed il contratto previsto. In questo modo si potrà accedere all’annuncio più adeguato alle proprie esigenze.

I requisiti per quanto riguarda il lavoro da portalettere sono:

avere almeno 18 anni

diploma di scuola media superiore

patente di guida valida e idonea per la guida di mezzi aziendali

avere il patentino del bilinguismo qualora ci si candidi nella provincia di Bolzano

Come candidarsi all’offerta di lavoro di Poste Italiane come portalettere

Per candidarsi all’offerta scelta sarà sufficiente accedere al sito di Poste Italiane e presentare domanda entro il 12 Febbraio 2023. Qualora non compaiano gli annunci di lavoro, o si vada oltre la data stabilita, sarà possibile inviare anche una candidatura spontanea in quanto Poste Italiane è periodicamente alla ricerca di personale al fine di ampliare il proprio team di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Sia che si decida di rispondere ad un annuncio di lavoro o che si mandi una candidatura spontanea, si potrà ricevere una mail dalla società Hr-Evo con la quale si potrà accedere al test da compilare per proseguire nella selezione. Il test sarà basato sul ragionamento logico e servirà ad individuare i candidati migliori per le posizioni richieste.

A seguito del superamento del test si potrà procedere con un colloquio individuale e la prova di idoneità alla guida del motomezzo da 125cc carico di posta. Nella candidatura è essenziale presentare non solo i propri dati e le proprie competenze pregresse ma anche il proprio Curriculum Vitae.