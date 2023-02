Pericoloso aumento di banconote false in circolazione: a cosa prestare attenzione

I dati riguardo alla circolazione di banconote false, spaventano non poco. Si parla di un totale di 17 milioni di euro. Pertanto, può essere utile sapere quali sono i tagli più contraffatti e come riconoscere una banconota falsa.

Stando ai dati recentemente diffusi, la Banca Centrale Europea, nel corso del 2022 avrebbe ritirato dalla circolazione più di 370 mila banconote contraffate, per un totale di 17 milioni di euro. In buona sostanza, per ogni milione di banconote, 13 sono false.

Tra i tagli più contraffatti, chiaramente, quelli che utilizziamo maggiormente per pagare le spese di ogni giorno. In testa ci sono le banconote da 50 euro, seguite a ruota da i pezzi da 20 euro e le monete da 2 euro. Inoltre, oltre il 96% delle banconote contraffate sono state rinvenute nei Paesi dell’area dell’euro.

Insomma, nonostante, sia le banconote che le monete presentino misure di sicurezza sempre più affinate per prevenire falsificazioni, i tagli contraffatti sono sempre dietro l’angolo per cui le autorità competenti invitano a prestare la massima attenzione per proteggersi dalle truffe ed evitare perdite di denaro. Ma come riconoscere le banconote false? Scopriamolo di seguito.

Aumento banconote false in circolazione: come riconoscerle

Diciamo subito che riconoscere un falso non è un’operazione così difficile. Del resto, al giorno d’oggi, le banconote sono dotate di innovative caratteristiche di sicurezza, piuttosto difficili da imitare per i falsari ed allo stesso tempo facili da verificare per noi cittadini. Innanzitutto, ricordiamo che esistono due diverse serie di banconote in Euro: la prima serie e la serie Europa, che hanno caratteristiche si sicurezza più avanzate. Ad ogni modo, per evitare di incappare in un falso è necessario tenere a mente tre parole chiave: toccare, guardare e muovere la banconota.

Toccando un biglietto in euro è possibile sentire un suono ed una consistenza particolare. In più, possono essere percepite al tatto le parti in rilievo della banconota autentica. Guardando la banconota in controluce è possibile scorgere il noto filo di sicurezza e la filigrana. Inoltre, per quanto riguarda le banconote da 50 e 20 euro della serie Europa, è possibile fare la prova del nove grazie alla striscia argentata. Infatti, in questa striscia è raffigurata una finestra trasparente, con il ritratto dell’Europa. Infine, muovendo la banconota si noterà che il numero verde smeraldo, stampato in basso a sinistra, cambierà colore passando al blu scuro.

Comunque, in caso di banconota sospetta, è consigliato fare una segnalazione al personale competente presso gli sportelli bancari, postali. Nel caso in cui, la banconota dovesse risultare effettivamente contraffatta, sarà ritirata dalla circolazione.