Prendere la patente costa pochissimo, in arrivo bonus fino a 2.500 euro: come presentare domanda

Sarà operativa, a partire dal prossimo 6 febbraio per le autoscuole e dal prossimo 13 febbraio per il resto dell’utenza, la piattaforma per inoltrare la domanda e ricevere il bonus patente che prevede importi fino a 2.500 euro. Vediamo a chi spetta e qual è la procedura per presentare domanda.

Il tanto atteso bonus patente deciso dall’ex governo del Presidente Mario Draghi, è finalmente ai blocchi di partenza. Di recente, sono stati stanziati i fondi ed è prevista l’operatività della piattaforma per presentare domanda, già a partire dal prossimo 6 febbraio per le autoscuole. Mentre, il resto dell’utenza potrà inoltrare regolarmente richiesta del bonus, dal prossimo 13 febbraio.

In buona sostanza, il bonus prevede l’erogazione di voucher ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni che intendono prendere la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

L’incentivo ha un importo che arriva fino a 2.500 euro ed è utilizzabile fino al 31 dicembre 2026. Di seguito tutti i dettagli sulla procedura da seguire per inoltrare la domanda bonus patente.

Bonus patente: come presentare domanda

La misura prevede un contributo pari all’80% delle spese sostenute per conseguire la patente di tipologia C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc). Ma copre fino ad un importo non superiore a 2.500 euro. Come abbiamo già detto, il bonus patente resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, ma una volta richiesto, può essere utilizzato entro e non oltre i 60 giorni dalla sua emissione. Inoltre, affinché, venga riconosciuto, è necessario che la patente o la carta di qualificazione del conducente, sia conseguita entro 18 mesi dall’uso dell’incentivo.

Il Bonus patente 2022 – 2026, può essere richiesto esclusivamente presentando apposita domanda attraverso la piattaforma “Buono patenti autotrasporto” sul sito istituzionale del MIT. Ricordiamo che la piattaforma, sarà attiva dal 6 febbraio per le autoscuole e dal 13 febbraio per il resto dell’utenza. Per inoltrare la domanda, basterà registrarsi procedendo all’autenticazione tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Dopo di che, il MIT attribuirà il voucher nell’area riservata a ciascun beneficiario, che potrà utilizzarlo presso una delle autoscuole accreditatesi a loro volta in piattaforma.

Va specificato che, il bonus può essere richiesto una sola volta e sarà disponibile fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione per ogni anno in cui la misura sarà attiva.