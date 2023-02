Cashback Poste Italiane, come richiedere lo sconto

Il cashback è un rimborso, o più rimborsi, versati a chi fa acquisti utilizzando una carta Poste Italiane. Per essere riconosciuti e conteggiati, i prodotti e servizi acquistati devono essere effettuati presso alcuni negozi convenzionati che vengono indicati sul sito ufficiale.

Sconti fino al 20% per chi decide di partecipare alla promozione utilizzando la Postepay gialla o Postepay Evolution ma è valida anche la carta che viene fornita con il Conto BancoPosta. Parliamo di cashback che consente di ricevere indietro una certa percentuale. Ma come si ottiene e chi ne ha diritto?

Cashback o sconto? Ecco le novità di Poste Italiane

Sono tanti i cittadini e le famiglie che fanno sempre più attenzione ai prezzi e al risparmio anche usufruendo di tutte le promozioni con sconti diretti o a rimborso come il cashback. Ma come funziona? Non si tratta affatto di un’operazione difficile e quindi adatta a tutte le persone di ogni età compreso chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Prima di tutto ci si deve procurare una Postpay o una card Bancoposta, visitare il sito delle Poste Italiane o richiedere la lista dei negozi convenzionati presso gli uffici postali.

Una volta che si conoscono gli esercizi commerciali che partecipano alla promozione, si scelgono quelli che interessano per prodotti e servizi. Si procede acquistando e, attenzione a questo passaggio, si paga con una carta postale. Fatto questo non resta che attendere cinque giorni per vedersi accreditare una somma pari al 20% dell’importo speso. Questa conveniente promozione è valida per tutto il 2023 a meno che non vengano date indicazioni differenti durante il corso dell’anno.

Risparmio sulla spesa? Scopri dove ottenerlo

Il 20% di sconto su molti prodotti di consumo non è certo un’agevolazione da sottovalutare soprattutto in un periodo di grandi spese come quello che stiamo vivendo. Le famiglie tengono i conti per far quadrare l’economia domestica, gli studenti devono farsi bastare i soldi che hanno da parte e anche i single sono alle prese con i costi quotidiani di affitto, bollette, spese di ogni genere. Per questo motivo tutti i cittadini sono coinvolti e pronti ad approfittare dei vantaggi che Poste Italiane ha voluto offrire a chi si affida alle carte di pagamento proposte. Scopri i negozi convenzionati sul sito Poste.it.