Rinvenuti pesticidi nella passata di pomodoro: il noto marchio che non supera i controlli

Stando ad i risultati di un test condotto da Il Salvagente, sarebbero state rilevate tracce di pesticidi nelle passate di pomodoro di un noto marchio. Di seguito tutti i dettagli.

La passata di pomodoro è, senza dubbio, tra i prodotti alimentari più utilizzati dagli italiani. Del resto, è utile per la realizzazione di tantissime ricette: dalla pasta al sugo alla pizza e così via. Tra gli scaffali dei supermercati è possibile trovarne di ogni tipo e marca, per cui, spesso non è così facile sceglierne una. A correre in soccorso dei consumatori, come sempre, ci ha pensato Il Salvagente che ha provveduto ad eseguire un accorato test su 20 marchi presenti in commercio.

I prodotti, tra biologici e non, sono stati esaminati attraverso accurate analisi di laboratorio, tenendo conto della presenza di sostanze nocive al loro interno. Tra le passate di pomodoro, quali risultando di buona qualità, quali nella media, tutti marchi hanno superato i test. Ad eccezion fatta, di una nota marca di passata di pomodoro, nella quale pare sia stata rinvenuta una quantità di pesticidi.

Va specificato, che la presenza di pesticidi rinvenuta è al di sotto dei limiti previsti per legge, ma il confronto con gli altri prodotti analizzati è risultato davvero impari.

Pesticidi nella passata di pomodoro: il marchio che non supera i controlli

La passata di pomodoro è un prodotto presente, quasi, quotidianamente sulle tavole degli italiani. Del resto, si tratta di una vera eccellenza tra i prodotti tipici del nostro Paese. Tuttavia, questi prodotti non sono tutti uguali e, a quanto pare, uno in particolare è stata molto penalizzata nel corso dell’indagine svolta dagli esperti de Il Salvagente. Infatti, tra i 20 marchi sottoposti ai test, uno particolarmente noto ai consumatori non ha superato i controlli. Benché, al di sotto dei limiti previsti dalla legge, sono state ritrovate tracce di pesticidi al suo interno. Nello specifico, sono state riscontrate tracce di: dimethomorph (un fungicida potenzialmente antiandrogena per l’uomo), azoxystrobin (un elemento tossico per l’ambiente acquatico) ed il propamocarb (potenzialmente cancerogeno).

Il marchio in cui sono stati rinvenuti questi pesticidi, per quanto rientrino nei limiti fissati dalla legge, è Petti. Superano, invece, brillantemente i controlli le passate Carrefour Cirio Coop, De Cecco De Rica Esselunga, quelle a marchio Eurospin, Mutti, Pomì, Star ed Esselunga.

Insomma, nonostante il prodotto in questione non sia dannoso per la salute è preferibile evitarne un utilizzo giornaliero. Ricordiamo che in fase di acquisto di questi prodotti è importante leggere con attenzione l’etichetta. Un punto a favore è la presenza di meno ingredienti possibile.