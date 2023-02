Unicredit, opportunità di lavoro per diplomati e laureati: come inviare la propria candidatura

Ottime notizie per chi è alla ricerca di un’occupazione, Unicredit offre un’interessante opportunità per diplomati e laureati anche senza esperienza.

Nonostante il difficile momento economico che sta attraversando il nostro Paese, non mancano alcune interessanti opportunità di lavoro. In particolare, ad offrire la possibilità di un prestigioso lavoro in banca è Unicredit.

L’istituto di credito ha presentato alcune offerte lavorative rivolte sia a giovani diplomati che a laureati anche senza esperienza. Recentemente, anche altre banche erano alla ricerca di personale da assumere in tutta Italia, un segnale piuttosto incoraggiante, considerata la spaventosa carenza di lavoro degli ultimi anni.

Ma andiamo al subito al sodo e cerchiamo di capire quali sono le figure professionali ricercate dall’Unicredit, i requisiti da soddisfare e il termine entro il quale è possibile inviare la propria candidatura.

Lavorare in Unicredit: come inviare la propria candidatura

Nello specifico, l’istituto di credito è alla ricerca di personale che ricopra il ruolo di consulente finanziario. In buona sostanza, il candidato avrà il compito di promuovere i prodotti bancari. L’offerta è rivolta a diplomati e laureati anche senza esperienza e viene offerto un contratto a tempo indeterminato. Come abbiamo anticipato, è necessario che vengano soddisfatti alcuni requisiti, in particolare è richiesta la disponibilità alla mobilità in Italia ed essere residente nelle province della sede di lavoro. Discorso a parte per la sede di Milano, per la quale l’offerta è aperta solo a laureati con ottimi voti.

Le sedi interessate alla ricerca di nuovo personale da assumere, si trovano nelle seguenti città: Milano, Trento, Udine, Reggio Emilia, Verbano – Cusio – Ossola, Firenze, Mantova, Sondrio, Alessandria, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Cuneo, Venezia, Manebrio (BS), Sarnico (BG), Suzzara (MN), Anazei (TN), Pinzolo (TN), Bolzano, Sottomarina di Chioggia (VE), Tarvisio (UD), Tolezzo (UD), Ovaro (UD), Paluzza (UD), Castelnuovo ne’ Monti (RE), Marradi (FI).

Inviare la propria candidatura è piuttosto semplice. Basta visitare il sito ufficiale Unicredit e selezionare la voce offerte di lavoro Unicredit. Dopo di che sarà necessario cercare la proposta per consulenti di filiale ed eseguire la registrazione. I profili ritenuti più idonei a ricoprire la mansione offerta saranno contattati per sostenere un primo colloquio conoscitivo. I candidati che supereranno lo step del colloquio saranno assunti, nella fase inziale, con un contratto di apprendistato che potrebbe trasformarsi nel breve periodo in un contratto a tempo indeterminato. Insomma, una proposta piuttosto allettante, che apre le porte anche ai giovanissimi neo diplomati e neo laureati ancora senza alcuna esperienza pregressa.