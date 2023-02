Lavoro, il barone cerca autisti: 2 mila euro di stipendio

Il lavoro non c’è? Questo è quello che si dice sempre ma secondo un imprenditore di Monopoli a mancare è il personale e afferma: “Abbiamo bisogno di autisti” e non li troviamo nonostante lo stipendio sia di tutto rispetto.

Il barone cerca autisti ma non si tratta di un lavoro da autista privato, bensì di mezzi di trasporto aziendali che sono fondamentali per lo svolgimento dell’attività e la consegna della merce nei vari luoghi di smistamento. Ma qual è l’azienda che cerca personale? Quali sono i requisiti? Chi può candidarsi?

Cercasi autisti, il lavoro richiesto è chiaro è ben pagato

L’imprenditore e barone Vitantonio Colucci proprietario della Plastic Puglia, azienda che detiene un posto da leader nel campo dell’irrigazione agricola a goccia, sita a Monopoli assume personale. Sono ben sei mesi che il titolare dell’azienda è alla disperata ricerca di dipendenti da integrare con il personale già presente. Nonostante si parli di mancanza di posti di lavoro, non riceve curriculum vitae e candidature per la mansione di autista.

L’azienda di Colucci è un’impresa sicura e stabile tanto da permettersi di stanziare ben 6 mila euro ai lavoratori in caso di nascita di figli, oltre a 350 euro mensili per la durata di 12 mesi. Nonostante la proposta e il trattamento davvero allettanti, l’imprenditore non riesce a trovare personale per le mansioni di: autisti, elettricisti, carpentieri, meccanici e operai generici.

“Non conosco i motivi precisi di tale situazione, ma evidentemente c’è qualcosa che non funziona” precisa il fondatore di Plastic Puglia al Corriere del Mezzogiorno. E continua dicendo che “da una parte ci sono gli imprenditori che offrono lavoro, dall’altra c’è chi lo cerca, ma queste due categorie non si incontrano”. Il suggerimento di Colucci è il seguente: “Lo Stato dovrebbe attivarsi e fare in modo che ci sia un punto di contatto”.

Cosa offre l’azienda Plastic Puglia

L’impresa di Colucci ha messo ben in chiaro le proprie necessità riguardo le posizioni lavorative aperte per la propria azienda e ha voluto specificare anche ciò che offre. Per un autista, la Plastic Puglia prevede uno stipendio che va dai 1600 ai 2000 euro mensili. Il contratto è regolare come da normativa nazionale, l’inserimento in azienda è immediato vista l’urgenza. Servono subito almeno 10 autisti con patente C+CQC per trasporti nazionali, in particolare nel Mezzogiorno, con rientro in giornata.

L’azienda Plastic Puglia, come dice Colucci, è pensata e sviluppata come una grande famiglia, gli attuali 200 dipendenti sono contenti della loro attività e ci sono persone che ne fanno parte da ben 40 anni. Una realtà ben sviluppata e ottimizzata nell’organizzazione che si basa sulla soddisfazione dei dipendenti per ottenere una collaborazione tra titolare, dirigenti e personale rilassata e produttiva. Chi è interessato può rivolgersi direttamente all’azienda inviando la propria candidatura a Plastic Puglia.