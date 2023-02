Whatsapp, il bug che preoccupa gli utenti: attenti a quello che fate

Lo smartphone è, ormai, l’oggetto più utilizzato da tutti in ogni momento della giornata e per molti utilizzi. Per comunicare sembra che si preferisca Whatsapp che la classica chiamata, ma ora c’è un problema che potrebbe minare la tranquillità degli utenti. Il problema nasce da un bug, vediamo di cosa si tratta.

L’app di messaggistica più utilizzata dagli italiani per il lavoro e la vita privata è a rischio, cosa sta succedendo? Sembra che ci sia un bug di sistema che provoca problemi agli smartphone, ma di cosa si tratta e come evitare spiacevoli conseguenze? Facciamo chiarezza su ciò che può accadere al telefono se utilizzate Whatsapp.

Whatsapp, attenzione allo smartphone se lo utilizzate

Chi è che non invia messaggi scritti o vocali con Whatsapp? Ormai tutti lo utilizzano nella vita privata ma anche per lavorare nella versione Whatsapp Business. Un servizio molto utile e pratico che ha dato il via a molte app di messaggistica simili come, ad esempio, Telegram. Ora, però, è stato segnalato un problema che riguarda proprio l’applicazione più nota e utilizzata. Secondo le segnalazioni pervenute da parte degli utenti e accertate dal provider, si sarebbe verificato un problema dato da un bug su iOS in seguito agli aggiornamenti appena applicati.

Il problema si nota subito in quanto la schermata diventa nera ma solo quando si ascolta un messaggio vocale e si torna poi nella chat. Ma non è l’unico inconveniente che si è notato ultimamente, infatti c’è un altro bug collegato ai vocali e ai video. Il problema insorge nel momento in cui si invia un video a un contatto, in seguito a tale azione non si riesce più a inviare un vocale. Si tratta di un bug Whatsapp alquanto fastidioso che si può risolvere chiudendo l’app di messaggi e riaprendola.

La soluzione degli sviluppatori Whtasapp

Gli sviluppatori dell’applicazione si sono messi subito al lavoro per capire qual è il problema come fanno in continuazione per mantenere l’app sempre efficiente. Sicuramente risolveranno il problema del bug nei messaggi vocali in tempi brevi, per ora non resta che ovviare al fastidioso inconveniente chiudendo Whatsapp e riaprendola prima di inviare un messaggio agli amici o colleghi. Una piccola perdita di tempo che sarà presto evitata grazie all’intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema operativo.

Il bug ha colpito gli iPhone che utilizzano iOS, attualmente non sono giunte comunicazioni riguardo Android che sembra non essere interessato dal problema della schermata nera e blocco vocali. Tutti coloro che hanno uno smartphone Android, quindi, non si deve preoccupare e può utilizzare Whatsapp come di consueto.