Poste italiane propone la sua offerta: la bolletta di luce e gas sarà a costo fisso

Offerta gas e luce: arriva la nuova tariffa di Poste italiane a prezzo fisso, che partirà dalla seconda metà di febbraio.

È tutto pronto per l’arrivo di Poste nel mercato delle utility, e le prime indiscrezioni parlano di un’offerta molto vantaggiosa.

In particolare, le due opzioni prevedono una bolletta a prezzo fisso e un’altra a prezzo variabile, anche se ancora non è dato sapere con certezza i costi. Scopriamo nel dettaglio tutte le informazioni note fino ad oggi.

Poste italiane lancia l’offerta luce e gas

Nella seconda metà del mese di febbraio, Poste Italiane arriverà nel mercato delle utility con la sua nuova offerta gas e luce.

Sebbene abbia annunciato il suo arrivo in questo settore già lo scorso novembre, l’azienda ha rimandato il suo sbarco nel mercato delle utility per via della volatilità del prezzo della materia energetica.

Adesso che il prezzo del gas è sceso a meno di 60 euro (58,6 sulla piazza di Amsterdam), per Poste è arrivato il momento di lanciare l’offerta, e il suo arrivo nel mercato di gas e luce è ormai imminente.

L’offerta di Poste Italiane si preannuncia a costo fisso, con un prezzo simile a quello del conosciuto gestore “Nen”, ma vediamo in dettaglio cosa si sa fino ad oggi.

Offerta luce e gas di Poste: le varianti

In particolare, l’offerta prevede due varianti, l’una con un prezzo fisso, bloccato per ben due anni, l’altra a costo variabile.

La prima variante prevede una rata fissa per un anno, senza badare ai consumi effettivi. In questo caso, la rata verrà calcolata in riferimento a quanto consumato durante l’anno precedente, e se durante il secondo anno i consumi saranno diversi, allora Poste aggiusterà il tiro in base ai consumi effettivi.

Per quanto riguarda la seconda opzione, c’è la possibilità di annullare la differenza tra rata fissa e variabile, pagando un prezzo deciso su base mensile, in base al consumo effettivo.

Per Poste, dunque, si tratta di garantire un’offerta trasparente, che vada incontro al cliente e alle sue esigenze.

Un’offerta trasparente

Se nel primo caso si avrebbe la certezza di un prezzo fisso, qualora i consumi effettivi fossero inferiori rispetto a tale rata, si potrebbe effettuare un aggiustamento al ribasso.

Di converso, qualora il prezzo del gas salisse nuovamente in maniera sconsiderata, si potrebbe beneficiare di un costo fisso, agganciato al prezzo del gas del periodo precedente.

In un momento storico come il nostro, è sempre più raro trovare compagnie disposte a concedere un prezzo fisso dell’energia, anche perché, come vediamo, la materia energetica subisce delle forti oscillazioni dovute a fattori contingenti.

In ogni caso, le tariffe di Poste italiane che sbarca nel mercato delle utility non sono ancora state comunicate con certezza, di conseguenza non rimane che attendere gli sviluppi dell’offerta.

Si ricorda che Poste Italiane ha lanciato già un’offerta nel settore di gas e luce, tuttavia essa si estendeva soltanto ai propri dipendenti.