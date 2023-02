Poste Italiane: i migliori titoli su cui investire a febbraio 2023

L’azienda Poste italiane ha confermato i rendimenti e gli interessi dei buoni fruttiferi. Ecco quali sono i migliori titoli sui quali investire per questo mese.

I servizi offerti dall’azienda Poste Italiane sono sempre più amati dagli italiani. Del resto, Poste Italiane negli anni ha puntato sempre più sulla qualità dei suoi servizi, mettendosi al pari con gli altri istituti di credito.

A fare notizia, questa volta, sono i buoni fruttiferi postali che, come conseguenza dell’aggiornamento dei tassi di interesse, offrono i rendimenti più alti di sempre.

I buoni fruttiferi targati Poste italiane sono davvero moltissimi e adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra questi, attualmente, i migliori sui quali investire il proprio denaro per vederlo lievitare nel giro di poco tempo sono tre. Scopriamo quali sono i migliori buoni fruttiferi postali del 2023.

I migliori titoli su cui investire a febbraio 2023

Al momento attuale, il buono fruttifero postale dedicato ai minori è quello con un tasso di rendimento più alto. Il titolo può essere sottoscritto da un genitore, un parente o un amico purché maggiorenne e viene intestato al minore. Il rendimento del buono fruttifero postale dedicato ai minori, cresce insieme al titolare, passando da un iniziale 2,50% per un possesso di 1 anno e sei mesi, fino ad arrivare ad un 4,50% finale, quindi, se posseduto per 18 anni.

Tra i migliori titoli sui quali investire a febbraio 2023, anche il buono 4 x 4, che offre un rendimento annuo lordo del 3%, fino a sedici anni. Ad ogni modo, il risparmiatore può chiedere il rimborso anticipato dopo 4, 8 oppure 12 anni, incassando gli interessi maturati fino a quel momento. Il BFP 4 x 4 rappresenta la soluzione ideale per chi intende investire nel lungo termine ed ha il vantaggio di non presentare vincoli anagrafici. Infine, un altro buono fruttifero interessante per il mese di febbraio 2023 è il Buono Rinnova. Il BFP Rinnova ha una durata massima di 6 anni e si possono ottenere rendimenti che partono da un iniziale 2% fino al 3,25% alla fine del sesto anno. Il risparmiatore può richiedere il rimborso anche solo dopo i primi tre anni, ottenendo gli interessi maturati fino a quel momento.

Ricordiamo che la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è assolutamente gratuita e può essere fatta online o presso gli sportelli autorizzati Poste Italiane. In ogni caso, chi sottoscrive dovrà presentare la tessera sanitaria ed un documento di identità in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione di un buono intestato a minore, occorre essere muniti anche della sua tessera sanitaria, carta di identità oppure del certificato di nascita.