Un milione di euro vinti a Padova: “Soldi andati in buone mani”

La fine del primo mese del 2023 ha portato una grande fortuna all’uomo che, con appena un euro giocato, è riuscito a vincere ben un milione di euro alla lotteria serale.

La vincita è stata subito resa nota dal Corriere del Veneto, che è corso ad intervistare il proprietario della tabaccheria in cui è stato acquistato il così fortunato biglietto del Million Day, che ha conosciuto ed aiutato il protagonista della vicenda e la sua famiglia.

Il vincitore, che ha puntato un euro acquistando una schedina del Million Day, è un operaio del paese Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. L’estrazione dei numeri selezionati 16,25, 46, 47 e 51 è stata registrata la sera del 31 Gennaio alle 19. Il Corriere del Veneto, che ha intervistato il proprietario della tabaccheria Rampin ha riferito che il vincitore, una volta appresa la notizia, si sia rivolto a loro per chiedere indicazioni sul da farsi.

Vincere un milione di euro infatti può essere destabilizzante per molti dato che con una cifra simile si può davvero cambiare radicalmente stile di vita e quindi l’operaio non ha voluto rischiare, rivolgendosi direttamente ai proprietari del locale, i quali lo hanno indirizzato su come muoversi per ottenere il suo meritato premio.

Al Corriere Riccardo Rampin ha dichiarato: “Ogni giorno, trovandoci lungo la Statale, vediamo passare di qui centinaia di persone ma certo una vincita del genere non capita tutti i giorni.

Vincita di un milione di euro a Padova, i commenti del Sindaco

Il primo cittadino di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, ha partecipato all’intervista augurando tanta felicità al concittadino, aggiungendo anche che: “Sono certo saprà utilizzare quel denaro nel modo migliore. Ma al tempo stesso ci tengo a fare un appello a tutte le persone che sono solite giocare d’azzardo, perché il gioco è la rovina di tanti, ed è importante fare attenzione a non incappare in quella terribile dipendenza che è la ludopatia: giocate responsabilmente”.

Alla gioia della notizia si sono anche uniti i compaesani dell’operaio, i quali hanno dichiarato “Sono felice i soldi sono andati in buone mani. Mi fa piacere siano andati a loro, persone semplici, oneste e lavoratrici, piuttosto che a qualsiasi altra famiglia meno bisognosa.”

Ma quanto rimarrà della vincita al fortunato? Secondo la legge ed il regolamento del Million Day il premio vinto viene erogato al netto della ritenuta fiscale dell’8% purché si presenti entro 60 giorni lo scontrino vincente direttamente in una filiale di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT Lottery S.P.A in viale Campo Boario 56/D a Roma.