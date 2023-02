La pericolosa “truffa dell’sms”, come ti prosciugano il conto in pochi minuti

Una nuova minaccia si è abbattuta sui titolari di conti correnti. Si tratta della cosiddetta “truffa dell’sms”. Ecco come ti prosciugano il conto.

Di questi tempi, sono tanti i pericoli che minacciano gli onesti cittadini. Di recente, una frode che va per la maggiore è la truffa dell’sms. In buona sostanza, sul dispositivo cellulare della vittima arriva un sms dal numero della banca e successivamente una telefonata direttamente dalla filiale.

Tuttavia, chi si finge un impiegato dell’istituto di credito è solo un malfattore, il cui unico scopo è entrare in possesso dei codici di accesso alle carte per svuotarci il conto.

Insomma, una strategia studiata nel minimo dettaglio che potrebbe trarre in inganno anche i più scaltri. Il caso più recente, è stato registrato ad Ancona, dove un uomo di 49 anni è stato contattato dai truffatori. Ecco la vicenda.

La “truffa dell’sms”: come ti prosciugano il conto

Come molti sanno, al giorno d’oggi, la truffa è sempre dietro l’angolo, per cui, è opportuno prestare la massima attenzione. Di recente, ha fatto notizia il caso di un quarantanovenne di ancona che ha ricevuto prima un sms dal numero della banca in cui è correntista e successivamente una telefonata da un finto operatore telefonico che ha tentato di conoscere i codici di accesso alle carte di credito. Fortunatamente, la vicenda ha un lieto fine. Perché l’anconetano ha percepito che qualcosa non andava ed ha interrotto immediatamente la comunicazione

Ecco quanto ha raccontato l’uomo in merito alla vicenda “Ho ricevuto un sms all’interno della cronologia della mia banca dove venivo informato di un attacco alle mie carte di credito. Ho cliccato su un link e dopo pochi minuti ho ricevuto una telefonata da un numero realmente esistente in capo a una filiale di Roma. Ero convinto di parlare con un operatore del mio istituto bancario e così ho seguito le istruzioni: ho comunicato codici PIN delle carte di credito necessari, secondo il sedicente operatore telefonico, per effettuare tre procedure di autorizzazione che avrebbero messo al sicuro i miei conti. Poi, al momento di finalizzare la procedura di autorizzazione, ho sentito un cambio di tono, quasi un’intimazione. A quel punto, insospettito, ho chiuso la conversazione. Per fortuna non ho subito danni ma occorre mantenere alta l’attenzione”.

Chiaramente, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri dove ha sporto denuncia contro ignoti. In più, ha segnalato quanto accaduto all’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) di competenza. Sulla vicenda si è espressa anche Alessia Ciaffi, responsabile dell’Adoc Marche che ricorda “… nessuna banca invia SMS all’interno dei quali sono presenti dei link da cliccare…”.