Bollette e caro vita, gli aiuti dello Stato per le famiglie

Le bollette gas e luce a febbraio calano probabilmente raggiungendo una riduzione del 40% rispetto ai mesi precedenti. Lo Stato annuncia aiuti dedicati alle famiglie italiane che entreranno in vigore già a partire da marzo tramite particolari meccanismi che prevedono una sorta di premio per i consumatori che risultano virtuosi. Ma di cosa si tratta?

I costi di gestione domestica sono sempre molto importanti e influenti sul bilancio familiare. Per questo il Governo ha deciso di stanziare fondi per aiutare in particolare le famiglie che dimostrano di avere un reddito basso. Ecco cosa succederà nel mese di febbraio 2023.

Cosa cambia nelle bollette da febbraio 2023

L’aiuto del Governo Meloni alle famiglie con Isee entro certi limiti, avviene per mezzo di sistemi che la Lucia Albano, sottosegretaria del MEF ha spiegato. Prima di tutto le bollette utenze vengono suddivise in due differenti tipologie:

una parte sarà il regime tutelato come componente fissa e rappresenta il 70 – 80% del totale;

una seconda divisione riguarda le utenze soggette a cambiamenti di mercato e di costo che copre il 20 – 30% del totale e premia i consumatori più bravi nel risparmio energetico.

Calo del gas e luce a gennaio 2023

L’inizio dell’anno nuovo è stato caratterizzato da un calo del prezzo della tariffa del gas, che proseguirà a febbraio dando un grande vantaggio alle famiglie che devono fare i conti con inflazione e caro vita. La quotazione del gas in borsa ad Amsterdam, attualmente è di 60 euro al mWh. Quindi si è registrato una diminuzione repentina dei costi della fonte energetica che ha riportato le bollette a importi accettabili per cittadini e famiglie.

Una buona notizia per tutti coloro che devono fare i conti ogni giorno con le spese quotidiane, mensili e annuali che fanno parte della gestione della casa e della famiglia. Il governo annuncia che a breve saranno emessi nuovi aiuti per tutti coloro che possono dimostrare di avere un reddito basso. Attendiamo nuove informazioni e istruzioni in merito agli sconti bollette.