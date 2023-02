Multe non pagate, in molti Comuni verranno cancellate per sempre

La maxi-sanatoria indetta dal governo Meloni si fa sempre più vicina e per i cittadini debitori potrebbe presentarsi l’ultima occasione da non perdere per riuscire a farsi cancellare multe e tasse non pagate.

All’interno della Manovra di Bilancio sono descritti tutti i tempi e le modalità con cui verranno effettuati condoni e stralci dei debiti che gli italiani hanno accumulato negli anni, le multe però rimangono ancora un grande problema per i Comuni.

Sin dall’inizio della proposta, la Rottamazione Quater è stata ritenuta una manovra altamente pericolosa e deleteria, non solo per le casse dello stato ma anche quelle dei Comuni, i quali si son ritrovati a dover accettare tutto d’un tratto alla rinuncia del maggior mezzo di sostentamento del tesoro comunale, ovvero il pagamento delle multe e le relative tasse e sanzioni.

Data la critica situazione esposta dai Comuni nei mesi scorsi sono state condotte delle riunioni con il Governo il quale ha acconsentito a dare piena autonomia ai singoli Comuni i quali hanno potuto decidere se seguire o meno le indicazioni presenti nella manovra della Legge di Bilancio. Secondo quanto deciso dalla Meloni infatti, ogni debito inferiore a 1000 euro (inclusi di more, sanzioni e tasse) dovrebbe essere eliminato definitivamente dalle spalle del debitore, misura ritenuta troppo drastica.

Per quanto riguarda nello specifico le sanzioni, tra cui rientrano quelle legate ai mancati pagamenti di multe stradali, delle tasse comunali come Tari, Tasi, Imu e persino del bollo auto, ogni Comune ha avuto la possibilità di scegliere se aderire o meno pubblicando un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Come aderire alla Rottamazione Quater

Per sapere se effettivamente i propri debiti verranno cancellati o meno si potrà visitare il sito del proprio Comune di Residenza e controllare i comunicati dato che i Comuni hanno avuto tempo per decidere se aderire o meno alla manovra entro e non oltre la data del 31 Gennaio 2023.

Nel caso in cui il Comune sia favorevole al condono i debiti dei cittadini verranno cancellati automaticamente, purché rientrino nei parametri imposti dalla Legge di Bilancio. Qualora però non si possa aderire all’iniziativa si potrà ricorrere alla Rottamazione Quater, per la quale è possibile fare richiesta entro il 30 Aprile 2023.

In questo caso si dovrà accedere al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite l’uso delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS e compilare il form presente nella sezione “Definizione agevolata”, in cui si dovranno inserire i propri dati, i dati delle cartelle da rottamare ed il numero di rate in cui si preferisce dividere l’importo.