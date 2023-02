Sanremo 2023: quanto guadagnano conduttori e cantanti

Inizia il festival di Sanremo, uno degli eventi più importanti nel panorama musicale italiano, anche in merito ai guadagni percepiti da chi lo conduce.

Il conduttore e direttore artistico, infatti, avrà un compenso molto alto, così determinato anche in rapporto al lungo lavoro che compie sin dagli scorsi mesi.

Tuttavia, anche il rimborso dedicato ai 28 sfidanti del festival è parecchio elevato, e il loro compenso non si limita a quanto corrisposto dalla Rai. Vediamo dunque quali saranno i cachet di tutti i protagonisti che vedremo sul palco dell’Ariston durante la settimana del festival.

Quanto guadagnano i conduttori di Sanremo

Le retribuzioni più alte vanno, naturalmente, al direttore artistico e conduttore Amadeus e al co-conduttore Gianni Morandi.

Il primo, che ha curato il festival in ogni minimo dettaglio e sarà presente per tutto il suo svolgimento, percepirà una cifra che si aggira intorno ai 100.000 euro per ogni serata.

Per un totale di 5 serate, quindi, avrà un compenso pari a mezzo milione di euro.

Gianni Morandi, invece, nel fare la spalla del conduttore principale, avrà un cachet pari a 60.000 euro per ogni serata. Moltiplicati per le 5 serate, dunque, avrà un compenso complessivo di 300.000 euro.

Il guadagno delle conduttrici di Sanremo

Quest’anno saranno presenti sul palco dell’Ariston almeno quattro co-conduttrici, che faranno la loro comparsa alternativamente, per ogni serata del festival.

Le conduttrici saranno la nota attrice Chiara Francini, la giocatrice di pallavolo Paola Egonu e la giornalista Francesca Fagnani.

Quest’anno sarà presente a Sanremo anche Chiara Ferragni, e lei per ben due serate, ossia la prima e la quinta.

Tutte le co-conduttrici avranno un compenso pari a 25.000 euro per ogni serata, cachet che per la Ferragni varrà il doppio, data la sua doppia presenza.

Ad ogni modo, la celebre influencer ha reso noto che tutto quello che percepirà a Sanremo verrà donato all’associazione “Donne in rete contro la violenza”.

Il compenso dei cantanti in gara a Sanremo

Ogni cantante in gara percepirà un emolumento complessivo, a titolo di rimborso spese, pari a 48.000 euro.

Ad ogni modo, ogni cantante percepirà altri guadagni dalla vendita dei propri disco, nonché dagli ascolti dei propri brani in corsa al festival durante le serate della gara.

Inoltre, l’aumento della visibilità del cantante che vincerà la gara verrà moltiplicato nel momento in cui potrà partecipare all’Eurovision Song Contest di Liverpool.