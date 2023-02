Auge, l’impresa digitale che assume donne in gravidanza ed ha un capo donna

L’azienda creata dalla brianzola Monica Perna ha ormai radici in tutto il mondo ed ha dato lavoro a donne e uomini di ogni nazionalità, assumendo anche donne in gravidanza.

Il modello quasi avanguardistico utilizzato dall’italiana prevede delle abitudini che in Italia è ancora difficile trovare ed è parte centrale del suo successo nel mondo dell’e-learning e le ha consentito di stabilizzarsi a Dubai, città nota per la sua estrema ricchezza.

Tra palazzi, grattacieli e mega-strutture di Dubai si trova la sede di Auge International Consulting, l’azienda fondata da Monica Perna, imprenditrice ed English Coach di fama internazionale. Qui Perna ha deciso di creare la sua realtà che le ha consentito di diventare un esempio per tutti, specialmente per le aziende italiane in cui la presenza femminile è scarsa e relegata a mansioni non dirigenziali.

Auge International Consulting infatti ha un team di circa 30 dipendenti e le donne ne ricoprono l’83%, alcune delle quali sono anche state assunte nonostante in sede di colloquio abbiano riferito di essere in dolce attesa, un avvenimento più unico che raro che, secondo molti, non dipende solo dal fatto che Perna sia una donna ma anche dall’influenza che il contesto ha avuto sul suo modo di pensare.

Il successo dell’impresa della brianzola ha raggiunto donne e uomini di ogni nazionalità, includendo nel team di lavoro anche persone che hanno nazionalità americana ed asiatica, oltre che italiana. Attualmente Auge conta circa 13.500 studenti, composti principalmente da ragazze e donne provenienti da ogni parte del mondo.

Il modello Auge a favore delle donne

La stessa Perna ha dichiarato più volte che il suo pensiero riguardo le assunzioni è stato condizionato dal contesto in cui si trova, Dubai infatti non è un paese così opprimente come si crede nei confronti delle donne, anzi l’imprenditrice ha avuto modo di conoscere molte donne ai vertici di aziende importantissime, una realtà che in Italia è più complicata da ritrovare.

Secondo la Perna: “È vero che dal punto di vista burocratico la presenza maschile qui ha un valore patriarcale rilevante, ma le donne sono delle figure di riferimento molto rispettate”.

Proprio grazie al vissuto ed alla visione chiara della propria impresa, Auge International Consulting riesce ad essere un punto di riferimento per tutte le lavoratrici ed i lavoratori che vogliono lavorare connettendosi da diverse nazioni mantenendo anche dei turni di lavoro altamente personalizzabili ed adattabili alla vita personale di ognuno, permettendo una libertà lavorativa ancora poco conosciuta in Italia.