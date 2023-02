Nuovo servizio INPS: la notifica per i bonus

Notifiche INPS: il servizio dell’istituto di previdenza sociale che ci fa sapere in tempo reale se è stato introdotto un bonus che fa al caso nostro.

Col nuovo servizio INPS, è possibile usufruire quasi istantaneamente dei servizi richiesti, ed è possibile attivarlo seguendo una procedura veramente alla portata di tutti.

In questo articolo scopriamo quali sono i dettagli del funzionamento del servizio, nonché la corretta procedura per attivarlo.

Notifiche INPS: come non perdersi i Bonus

È attivo il servizio INPS che permette di ricevere le notifiche relative ai servizi che potremmo voler richiedere.

Il servizio serve anche per sapere a che punto è la pratica che abbiamo avviato presso l’istituto, e tramite le notifiche INPS si potrà inoltre sapere se ci sono scadenze imminenti sui nostri pagamenti.

Allo stesso modo, attraverso il sistema che ci notifica i servizi che potrebbero interessarci, si può sapere all’istante se ci sono bonus che l’istituto potrebbe accordarci.

Attivare le notifiche INPS: la procedura

Attivare le notifiche INPS è semplice, basta seguire pochi e intuitivi passi.

Dal sito dell’istituto occorre autenticarsi nell’area personale MyINPS, e a seguito bisogna individuare la sezione “Gestione Consensi”.

Una volta raggiunta la pagina, si deve selezionare la voce “Acconsento” posta di fianco al messaggio “Adesione ai servizi proattivi”.

Se poi non si volesse ricevere più le notifiche, bisogna semplicemente effettuare la procedura appena indicata a ritroso, deselezionando la voce “Acconsento” sull’adesione ai servizi proattivi.

I vantaggi nella ricezione notifiche INPS

In seguito all’attivazione delle notifiche INPS, come si anticipava in apertura, è possibile avere subito notizia dei bonus che si possono richiedere.

Questo vantaggio permette di usufruire subito di bonus, agevolazioni e servizi che, a volte, nella nostra quotidianità potremmo perdere.

Spesso, richiedere un servizio INPS è di fondamentale importanza per evitare di affrontare delle spese enormi, si pensi ai bonus destinati alla famiglia, ovvero a quelli sulle utenze di casa, come il bonus sociale luce e gas.

Per questi bonus, cosa fondamentale è anche richiedere l’ISEE, l’indicatore che permette di ricevere in automatico alcuni bonus, con la sola presentazione della DSU.

Una pubblica amministrazione digitale

Durante gli ultimi tempi stiamo assistendo alla completa digitalizzazione del grande Istituto di previdenza sociale.

Questo procedimento, partito con l’emanazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), ha subito un forte impulso grazie agli obiettivi fissati in sede Europea e ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dal punto di vista quantitativo, la digitalizzazione totale dei servizi pubblici è sostenuta da fondi Europei pari ad almeno 6 miliardi di euro.

Questa cifra così determinata, non concede più scusanti rispetto al completamento dell’opera iniziata nel lontano 2005, quando il Codice dell’Amministrazione Digitale ha iniziato il (timido e lungo) processo di adeguamento alle nuove tecnologie che, senza la spinta decisiva dell’Unione Europea, non sarebbe ancora possibile.