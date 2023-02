Malfunzionamenti Tim, il rimborso per i disservizi: come richiederli

Gli utenti di Tim hanno subito un malfunzionamento di rete nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio, fino a tutta la giornata successiva.

A seguito del disservizio, molti si chiedono se si possa richiedere un rimborso per il disagio, e Codacons spiega che è possibile, ma perché ciò avvenga devono ricorrere alcuni presupposti.

Vediamo cos’è successo durante lo scorso weekend, e a quali condizioni gli utenti di telefonia fissa e mobile Tim possono ottenere un rimborso per il malfunzionamento di rete subiti.

Malfunzionamenti rete Tim: scatta il rimborso?

I problemi alla rete Tim si sono presentati in tutta la nazione, da Torino a Palermo. Il disagio si è verificato sulla rete fissa, incluso il servizio fibra e ADSL, e sulla rete internet mobile, e si è protratto fino alle 16:55 di domenica 5 febbraio.

In questo lasso di tempo, la compagnia di telefonia fissa e mobile non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai dettagli del malfunzionamento, ma ha lasciato intendere che il problema non fosse causato da un attacco hacker.

In ogni caso, anche se gli utenti hanno subito dei danni, ottenere un rimborso sarà difficile, se non impossibile.

Rimborso per disservizi di rete

Come spiega Codacons, per ottenere un rimborso sui disagi subiti, c’è bisogno che l’interruzione del servizio duri per un periodo pari o superiore a tre giorni.

Dato che il disagio per gli utenti Tim è durato meno di 24 ore, purtroppo gli utenti non potranno chiedere rimborso.

Se però il disservizio fosse stato superiore alle 72 ore, il rimborso sarebbe spettato agli utenti, e non sarebbe stato proprio esiguo.

Rimborso Tim: quanto spetta

Come si è anticipato poc’anzi, il periodo minimo indispensabile per richiedere il rimborso Tim, dev’essere pari a 3 giorni.

In particolare, se sulla linea c’è l’interruzione completa del servizio e la causa è imputabile all’operatore, all’utente spettano 6 euro di rimborso ogni 24 ore.

Se invece il servizio è stato interrotto in maniera parziale, il disagio verrà indennizzato per 3 euro al giorno, quindi la metà.

Ad ogni modo, anche se i disservizi di TIM fossero durati più di 72 ore, le vertenze riferibili ai disagi non interpretano l’indennizzo in maniera univoca.

Di conseguenza, anche se il malfunzionamento della rete Tim è durato meno di 72 ore, se sono stati subiti danni vale comunque la pena di effettuare un reclamo.

Per fare reclamo bisogna telefonare il 187 e chiedere la conciliazione gratuita. Una volta conclusa la procedura, si saprà se, a fronte di danni ingenti, dovesse spettare un equo indennizzo.