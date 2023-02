Reddito di cittadinanza: se tornerà verrà erogato dalla regione

Reddito di cittadinanza: secondo il Movimento 5 stelle potrebbe tornare presto, ma verrà erogato dalla regione.

Intervistato ai microfoni di 7 Gold, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte spiega che la misura, se tornerà, sarà espressione del potere regionale.

La regione, infatti, fra le attribuzioni che le provengono dalla legge, può anche istituire delle misure di Welfare volte a favorire il benessere e l’occupazione della popolazione, ed è in questa cornice che andrebbe a collocarsi il reddito di cittadinanza, erogato nuovamente, ma con le finanze della singola regione.

Scopriamo quali sono le parole dell’ex presidente Conte, e vediamo qual è la concreta fattibilità del provvedimento, secondo gli scenari politici attuali.

Il reddito di cittadinanza potrebbe tornare

Secondo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il Reddito di cittadinanza potrebbe diventare una misura regionale.

La misura, che secondo l’ex premier ha dato una mano concreta a milioni di persone che si trovavano in difficoltà, sarà modulata sulle esigenze di alcune regioni italiane, e la spesa per la sua erogazione andranno pagate dall’ente regione.

Questo avviso proviene in un clima elettorale, in quanto fra qualche giorno ci saranno le elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Come dovrebbe funzionare

Secondo il presidente Conte, il sussidio regionale potrebbe venire parametrato diversamente rispetto a quello deciso su base nazionale.

La capacità contributiva e il reddito pro capite degli abitanti delle regioni italiane, infatti, è molto diverso da nord a sud, e in una regione dove c’è una ricchezza maggiore, si potrebbe alzare il requisito massimo per accedere al beneficio.

Ad ogni modo, il reddito di cittadinanza istituito per la singola regione, qualora il movimento 5 stelle possa metterlo in atto si affiancherà alla misura di contrasto generale decisa dallo stato.

La misura del governo Meloni

La presidente Meloni, infatti, ha già detto che il reddito di cittadinanza non verrà eliminato del tutto, verrà soltanto sostituito da un’altra misura che vada a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

In questo caso, il baluardo del movimento 5 stelle potrà essere erogato a chi, per motivi di reddito, non ha i requisiti adatti per ottenere RdC.

In ogni caso, per parlare di Reddito di cittadinanza regionale occorre prima che il partito dell’ ex premier Conte vinca le elezioni in Lombardia e Lazio.

Secondo gli ultimi sondaggi, però, il Movimento 5 stelle non è favorito per la vittoria, e quindi, il reddito di cittadinanza su base regionale, sarà difficilmente attuabile.