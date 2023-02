Digitale terrestre, sbarcano importanti modifiche alla numerazione dei canali: le novità

Novità in tema digitale terrestre di seconda generazione, arrivano importanti modifiche alla numerazione dei canali. Ecco tutte le novità in merito.

Il passaggio al DVB – T2 ha scombussolato non poco il modo di guardare la tv degli italiani. Tant’è che non di rado si parla di mancata ricezione dei canali. In più, a partire dai primi di febbraio sono arrivate importanti novità in fatto di numerazione, ma andiamo per gradi.

Innanzitutto, nel caso in cui non fosse possibile vedere più i canali, il primo passo da fare è verificare di essere in possesso di un apparecchio adeguato alla passaggio al digitale terrestre DVB – T2. Come molti sanno, i televisori venduti a partire dal primo gennaio 2017, sono dispositivi adatti agli standard Mpeg – 4 e DVB – T2. Per cui, chi ha acquistato un televisore a partire da tale data, può stare tranquillo. Discorso diverso, per chi ha un televisore di vecchia generazione, quindi, non adeguato allo switch off dei canali. In questo caso, sarà necessario dotarsi di un decoder oppure pensare all’acquisto di un nuovo dispositivo.

Fatta questa verifica, sarà possibile procedere con la ricerca automatica dei canali. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice ed alla portata di tutti. Innanzitutto, bisogna andare nel menu del proprio dispositivo tv o del decoder e scorrere finno alla scheda Canali o Sintonizzazione Canali e selezionare l’opzione Sintonizzazione Automatica. Chiaramente, in base ai diversi modelli di televisore può cambiare le dicitura, ma il procedimento resta sostanzialmente lo stesso.

Le modifiche a livello di numerazione

In questi primissimi mesi del 2023, il Governo sta premendo sull’acceleratore in fatto di Digitale terrestre di nuova generazione. Tant’è che ha stanziato nuovi fondi per alcuni comuni. Intanto, sbarcano novità importanti per quanto riguarda la numerazione dei canali TV del digitale terrestre.

Infatti, rispetto all’ultima rilevazione, CANALE 239 sarebbe stato eliminato dalla posizione 239 della guida TV aggiornata al 3 febbraio 2023.

Ricordiamo che, qualora non fosse possibile procedere con la sintonizzazione automatica dei canali, resta un ultima possibilità con la sintonizzazione manuale. Se anche in questo caso il televisore non dovesse dare segnali positivi, toccherà mettere mano al portafogli. Infatti, il Governo ha deciso di non rinnovare le diverse agevolazioni disponibili nel 2021 e nel 2022, per l’acquisto di un apparecchio tv di nuova generazione. Tuttavia, resta attivo il bonus decoder per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni con determinati requisiti reddituali. In questo caso, è possibile avere maggiori informazioni, consultando il sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.