Stratosferica vincita a Casciago, è bastata una giocata da 8 euro: sorprendente!

Il gioco Sisal è stato sbancato da un anonimo cittadino di Casciago. La vincita da mezzo milione di euro, con una giocata da pochi euro.

Il gioco affascina tanto gli italiani. Stando alle recenti stime, il gioco contribuisce alle entrate dello Stato per più di dieci miliardi ogni anno. Del resto, chi con la speranza di ottenere una grossa vincita puntando solo qualche euro?

Certo! Ottenere grosse somme in denaro non è proprio da tutti i giorni, ma ogni tanto accade. Ad esempio, di recente, è stata registrata una vincita da mezzo milione di euro con una giocata da soli pochi euro.

Festeggiano a Casciago, un piccolo comune in provincia di Varese. Il comune conta poco meno di 4 mila abitanti e la fortuna ha deciso di passare proprio di lì facendo sbancare la lotteria VinciCasa. Ecco la vicenda.

Stratosferica vincita a Casciago: la vicenda

Da quando è stata istituita la lotteria VinciCasa, sul sito Sisal viene pubblicizzato il numero di case vinte. Fino a qualche giorno fa il numero di case vinte era 188, un numero destinato a crescere, considerato che proprio da qualche ora una di queste arriverà presto a Casciago, un piccolo comune in provincia di Varese.

Al momento, l’identità del giocatore fortunato è sconosciuta, ma stando ai rumors in paese, potrebbe trattarsi di un residente della zona e cliente abituale della tabaccheria San Martino nella via omonima di Morsolo. A svelare qualche dettaglio, Stefano Buzzi titolare della tabaccheria di Morsolo, che racconta “Giovedì mattina ci è stato comunicato che, nell’estrazione della sera precedente, una delle schede giocate nella nostra ricevitoria aveva realizzato il colpo grosso. – poi ha aggiunto – Giocando quattro schede da due euro ciascuna, per un totale di otto euro, con numeri scelti a caso dalla macchina, il giocatore ha “sbancato” la lotteria”.

Una vincita stratosferica da mezzo milione di euro. Come di consueto, il montepremi VinciCasa prevede l’erogazione di una quota immediatamente incassabile di 200 mila euro. Mentre 300 mila euro dovranno essere utilizzati per l’acquisto di uno o più immobili, in un arco di tempo di due anni. L’immobile o gli immobili possono essere acquistati ovunque si preferisca, a patto che siano sul territorio italiano.

Insomma, una provincia spesso baciata dalla dea bendata quella di Varese, considerato che recentemente, sono state davvero numerose le vincite a lotteria e gratta e vinci. Chi non ricorda la vincita da mezzo milione registrata poco meno di un anno fa a Venegono Inferiore.