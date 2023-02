Quanto costano i fiori dell’Ariston a Sanremo 2023? Le cifre che lasciano a bocca aperta!

Non esiste Festival senza fiori, ma quanto costano le bellissime composizioni floreali del palco dell’Ariston? Le cifre lasciano davvero a bocca aperta!

Il Festival della canzone italiana, non è solo musica ma anche meravigliosi colori ed incredibile eleganza regalata dalle ormai note composizioni floreali. Infatti, la 73° edizione del Festival attira il grande pubblico non solo per le canzoni, i grandi ospiti e gli immancabili colpi di scena, ma anche per i bellissimi fiori che abbelliscono il palco dell’Ariston.

Del resto, ad intervenire sono i migliori flower designer di tutta Italia. In particolare, per questa nuova edizione, condotta per il terzo anno consecutivo dall’instancabile Amadeus, si occuperanno delle composizioni floreali la flower designer Sabina Mattia, Jessica Tua e Daniela Massa, vincitrice del Bouquet Festival di Sanremo 2023.

Per la 73° edizione del festival di Sanremo, l’ispirazione principale è quella dei bouquet fluttuanti, morbidi e naturali caratterizzati da colori neutri come il pesca, l’arancio, il marrone terra ed il giallo. Ma quanto costano i fiori dell’Ariston a Sanremo 2023? Entriamo nel dettaglio e scopriamolo di seguito.

Quanto costano i fiori a Sanremo 2023?

Il 73° Festival della canzone italiana è iniziato e come sempre, finisce per attirare nel bene o nel male l’attenzione di gran parte del grande pubblico. Del resto, c’è sempre molta curiosità intorno alla kermesse, a partire dalle canzoni, fino ad arrivare agli abiti o alle composizioni floreali che abbelliscono il palco del Teatro Ariston in occasione del Festival. Ma quanto costano?

Premesso che, come spesso accade quando si tratta di programmi di tale portata, non sono disponibili informazioni certe, tuttavia, circolano in rete diverse indiscrezioni in merito. Basandoci sul grande prestigio dei fiori utilizzati e sull’incredibile precisione con cui sono composti, viene da pensare che ogni bouquet consegnato agli artisti arrivi a costare diverse centinaia di euro. Lo stesso vale per le composizioni che rendono il palco del Teatro Ariston unico in ogni edizione.

Tuttavia, proprio come abbiamo anticipato, si tratta di indiscrezioni, giacché, non sono state rese disponibili informazioni certe al riguardo. L’unica certezza è l’immancabile presenza dei fiori in ogni edizione del Festival. Proprio a tal proposito, si è espresso il presidente dei florovivaisti di Confagricoltura, Luca De Michelis, nel corso di un’intervista: “La ribalta del Festival di Sanremo è un’eccezionale occasione di visibilità per i fiori liguri. Sono un brand che tutto il mondo ci invidia e sono, al pari della canzone, un ambasciatore del made in Italy”.