Migliore compagnia telefonica, chi si è aggiudicato il primo posto sul podio del 2022

In un mondo in cui l’utilizzo dello smartphone di internet è ritenuto un bisogno primario, avere l’offerta più conveniente con la migliore compagnia telefonica è una necessità da non sottovalutare.

Come ogni anno, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono state stilate le classifiche delle migliori compagnie telefoniche, in questo caso le ricerche sono state effettuate da Altroconsumo, l’associazione dei consumatori più nota presente in Italia.

I parametri presi in considerazione quando sono state effettuate le comparazioni sono diverse, tra cui velocità di download e upload qualità di navigazione sui siti web, qualità della visione di video e la presenza della rete 5G, 4G+ e 4G e fanno parte dei requisiti che ogni utente si aspetta di veder soddisfatti nella propria esperienza con smartphone e tablet.

La compagnia di telefonia che ha accumulato più punti, più precisamente la bellezza di 34.447 punti è Vodafone, che ottiene il primo posto come miglior operatore di rete mobile 4G secondo i parametri selezionati da Altroconsumo. Gli altri gestori seguono da lontano con 24.497 punti per Iliad, 23.715 per Tim e 23.037 per WindTre che chiude la classifica.

Grazie alla collaborazione degli oltre 20mila utenti che hanno fornito le loro impressioni in merito alla qualità della propria rete si sono potuti notare tutti i passi in avanti fatti soprattutto per quanto riguarda le prestazioni legate ad internet.

Perché Vodafone è la migliore compagnia telefonica del 2022

I primi test sono stati effettuati sul download e sull’upload, ovvero quei valori che indicano la velocità di trasmissione dati sia durante l’invio che durante la ricezione. Per verificare i dati sono stati presi in considerazione i tempi di accesso ad alcuni dei siti più visitati del web.

I dati hanno confermato la prima posizione di Vodafone, la cui velocità arriva a 51,2 Mbps per il download e 11,9 Mbps per l’upload, registrando un incremento del +28% rispetto al 2021. Per quanto riguarda le altre compagnie invece seguono:

Iliad, 37,3 Mbps in download e 7,1 Mbps in upload (+7% rispetto al 2021)

Tim, 35,4 Mbps in download e 9,4 Mbps in upload (+20% rispetto al 2021)

WindTre, 34,4 Mbps in download e 9Mbps in upload (-2% rispetto al 2021)

La maggior parte dei test è avvenuta tramite l’utilizzo del 4G in quanto il 5G ancora non è disponibile in tutta Italia, ma solo nelle città principali, e rende necessario un dispositivo compatibile. La nuova tecnologia tuttavia sembra crescere sempre più rapidamente, garantendo un aumento notevole delle velocità di download e upload, raggiungendo addirittura picchi di 150Mbps per Vodafone e Tim.