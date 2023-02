Bonifico INPS: tutto sembra fatto alla perfezione, ma l’Istituto avverte

Si fingono l’INPS, ma è solo un altro tentativo di truffa da parte degli ormai noti criminali informatici. Aprire queste e – mail può causare guai seri. Ecco come proteggersi.

Di recente, tra le truffe più diffuse spicca, indubbiamente, il phishing. Si tratta di un processo attraverso il quale la vittima viene indotta a condividere informazioni personali come, ad esempio, il nome utente, la password o i codici di accesso ai conti correnti, fingendosi un ente accreditato. Sono diversi i modi attraverso cui i malfattori cercano di indurre il malcapitato utente a cadere nella loro rete, ma esiste una tattica di phishing più diffusa.

In buona sostanza, la vittima riceve un email o un sms che imita un istituto di credito o un ente affidabile. Solitamente, il messaggio di testo o l’e – mail ricevuta, contiene informazioni che puntano a spaventare l’ignaro utente, annunciando conseguenze negative, nel caso in cui non venga visitato, in tempi brevi, il sito web riportato in un link. Una volta effettuato l’accesso al sito web indicato, all’utente viene richiesto l’inserimento delle proprie credenziali, quindi, nome utente e password. Qualora, queste dovessero essere inserite, si rischia davvero grosso. Infatti, i cyber criminali grazie a queste informazioni potranno rubare l’identità del malcapitato, intercettare eventuali accessi ai conti bancari e vendere queste informazioni sul mercato nero.

Attualmente, l’ultima frontiera della truffa sono i finti bonifici da parte dell’INPS. Ecco cosa bisogna fare per evitare di incappare in una truffa di questo tipo.

Finti bonifici INPS: cosa fare per evitare di incappare in una truffa

Negli ultimi tempi, si sente parlare spesso di truffe online. Del resto, l’avanzare della tecnologia e la digitalizzazione dei processi ha permesso la diffusione a macchia d’olio delle frodi in rete. Tra le tecniche più utilizzate, senza dubbio, l’invio di e – mail da parte di finti enti accreditati. In particolare, da gennaio 2022 stanno circolando email truffaldine nelle quali i criminali del web si fingono l’INPS.

Il testo informa l’ignaro utente di problemi relativi all’esecuzione di un bonifico. Ecco il contenuto del testo “Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”. In altre parole, i malfattori chiedono l’aggiornamento dei dati tramite un link, per poter avviare l’operazione di bonifico da parte dell’INPS. Chiaramente, si tratta di un falso avviso, che potrebbe mettere nei guai.

Sono numerose le segnalazioni dell’INPS con lo scopo di mettere in guardia i naviganti. Ma come difendersi da questi attacchi? Sembrerà banale, ma il modo più sicuro è diffidare da queste comunicazioni ed evitare di cliccare su questi link.