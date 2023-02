Truffe online, le regole per evitare di cadere nella rete dei malintenzionati

Quando si naviga in internet ci si espone al rischio di incappare in spiacevoli truffe. Tuttavia, seguendo alcuni piccoli accorgimenti è possibile evitare di cadere nella rete dei malintenzionati.

Il web è indubbiamente un luogo interessante, ma allo stesso tempo ricco di pericoli. Per cui, navigare in internet richiede la giusta consapevolezza di tutti i rischi più o meno nascosti al suo interno. Proprio a tal proposito, in occasione del Safer Internet Day, Poste Italiane ha approfittato per offrire a tutti i naviganti una serie di utili suggerimenti per evitare di cadere nella rete dei malintenzionati, incappando in una truffa online.

Del resto, l’Istituto di credito è da sempre in prima linea riguardo alla promozione e sensibilizzazione dei naviganti sulla sicurezza informatica. Infatti, accedendo al sito ufficiale di Poste Italiane, è possibile visitare l’apposita sezione dedicata alla sicurezza informatica.

La sezione mette a disposizione degli utenti una serie di video, nei quali viene spiegato come avvengono le principali tipologie di truffe online, sulle App e sui canali social. In più, sono analizzate situazione più pratiche, proprio come quando si conclude un acquisto online e si compie un’operazione di pagamento. Sul sito sono anche elencate tutte le regole da seguire per operare in sicurezza sui canali digitali. Scopriamole di seguito.

Truffe online: le regole per non finire nella rete dei malintenzionati

In occasione del Safer Internet Day, Poste Italiane ha dispensato alcuni consigli affinché gli utenti possano navigare con più consapevolezza dei pericoli nei quali è possibile incappare. La prima regola per evitare rischi è quella di diffidare da richieste si comunicare con urgenza i dati personali e, chiaramente, di non comunicarli per nessuna ragione.

Un altro importante monito è che Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A., così come tutti gli istituti di credito, non chiedono mai via e – mail, sms, chat di social network oppure operatori di call center, di fornire dati sensibili come, ad esempio, password o i codici di sicurezza delle carte. Qualora, questo dovesse accadere, anche se dovessero presentarsi come operatori di enti accreditati, è fondamentale non rilasciare mai queste informazioni, perché con molta probabilità si tratta di un tentativo di frode.

Infine, è consigliato controllare sempre con attenzione l’attendibilità di ogni e – mail, prima di aprirla. In questo caso, è bene prestare attenzione a come è scritto l’indirizzo di posta elettronica del mittente. Qualora, dovessero esserci dei dubbi sulla sua affidabilità, meglio non scaricare allegati o cliccare eventuali link suggeriti.