Se hai una vecchia 50 lire, puoi guadagnare fino a 40 mila euro: ecco di quali parliamo

Le monete della vecchia Lira sono diventate esemplari da collezione, estremamente ricercate e davvero ben pagate dagli esperti in numismatica. Tra queste, la moneta da 50 lire che promette guadagni fino a 40 mila euro.

Nonostante dal 2002 la nostra moneta è l’euro, la cara vecchia Lira non è mai sparita dai nostri cuori. Ma a rendere la Lira così speciale, non è solo il suo incredibile valore affettivo, perché molti esemplari del vecchio conio, attualmente, hanno un interessantissimo valore economico.

Come sempre, prima di scoprire i dettagli della moneta su cui oggi focalizzeremo la nostra attenzione, va specificato che il valore delle monete può variare anche di tanto in base a due fattori fondamentali. Infatti, in fase di valutazione numismatica, viene analizzato lo stato di conservazione della moneta e la rarità.

Per chi non lo sapesse, i collezionisti e gli appassionati di numismatica sono alla continua ricerca di monete rare, per le quali sono disposti a pagare cifre davvero pazzesche. Dunque, sono molto ricercate le monete a tiratura limitata o con errori di conio. Tuttavia, non sempre ad un moneta basta essere rara per raggiungere quotazioni numismatiche da capogiro. Oltre che raro, un esemplare deve essere conservato in ottime condizioni, ovvero, in condizioni Fior di Conio, affinché, ci permetta di guadagnare un bel gruzzoletto in euro. Ma ora andiamo al sodo e scoprire le caratteristiche ed il valore della moneta da 50 lire che promette scintille!

Vecchie 50 Lire: caratteristiche e valore

La moneta da 50 lire di cui stiamo parlando è la 50 lire con il Dio Vulcano, anche conosciuta come 50 lire Vulcano. Coniata a partire dal 1950, nel corso degli anni, questa moneta è stata realizzata in diverse versioni, ma la più particolare e indubbiamente quella piccola.

La micromoneta è caratterizzata dal un diametro di soli 1,5 cm. Al dritto è raffigurata la testa di una donna che guarda verso sinistra, contornata dalla scritta “REPVUBBLICA ITALIANA” e sotto il collo sono riportate le firme degli autori. Al rovescio, è raffigurato il Dio Vulcano con un corpo scultoreo, che batte l’incudine (da qui il nome 50 lire Vulcano). In più, è riportato il valore nominale 50 lire e la lettera “R” che sta ad indicare la Zecca di Stato.

Questo esemplare, anche se coniato per soli cinque anni dal 1950 al 1955, non ha un valore altissimo. Discorso diverso, in caso riportino errori di conio. Infatti, il valore di queste monete con errori di conio, schizza letteralmente alle stelle. Non è raro trovarne sui principali siti di aste online ad un prezzo che arriva fino a 40 mila euro.