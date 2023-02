Un pericoloso virus minaccia i nostri smartphone: come evitare che ci rubino i dati sensibili

Un nuovo pericolosissimo virus minaccia i nostri dispositivi cellulari. Sarebbe in grado di rubarci dati e password. Ecco cosa fare per scongiurare il peggio.

Al giorno d’oggi, tutti siamo dotati di un telefonino di nuova generazione che, dunque, ci consente di navigare in internet. Purtroppo, però, la rete è spesso ricca di insidie e essere collegati ogni giorno 24 ore su 24, mette a rischio le nostre informazioni personali.

Indubbiamente, negli ultimi anni, la tecnologia ha fatto passi da gigante e, di conseguenza, si sono evoluti anche i virus e malware che attaccano i nostri dispositivi. Proprio di recente, degli esperti in sicurezza informatica ha scoperto l’esistenza di una nuova spaventosa minaccia.

Stando alle ultime notizie diffuse, si tratterebbe di uno dei virus più pericolosi di sempre, si chiama Hook ed il suo obiettivo è rubare i nostri dati sensibili come password e codici di accesso ai conti correnti. Per cui, è fondamentale sapere cosa fare per proteggere i nostri dispositivi cellulari da questo temibile attacco hacker.

Hook: il nuovo pericoloso virus che minaccia i nostri smartphone

Di recente, gli esperti in cyber security hanno scoperto una nuova minaccia per i nostri cellulari. Si tratta di un pericoloso virus, chiamato Hook, che sarebbe in grado di rubare tutti i nostri dati sensibili. Con molta probabilità, Hook è una delle minacce più gravi mai viste. Infatti, riesce ad accedere ad ogni tipo di dato presente sul nostro smartphone. Dai contatti in rubrica ai messaggi, dalla posizione alle password e ai codici di accesso ai conti correnti.

In più, oltre ad essere capace di eludere moltissimi antivirus, Hook è dotato di un file manager che consente ai cyber criminali di spiare ogni tipo di operazione compiuta con il nostro dispositivo cellulare. Ma la cosa che spaventa di più è che il malware sarebbe in grado di colpire quasi 30 app di banche italiane, mettendo in serio rischio i risparmi di migliaia di italiani.

Fortunatamente, esistono diversi accorgimenti da seguire per mettersi al riparo da questo devastante attacco. Il primo passo da compiere, per rendere la vita difficile al virus Hook, è anzitutto aggiornare tempestivamente il proprio sistema operativo. Inoltre, è fortemente consigliato preferire sempre il Play Store o l’App Store per scaricare le app da installare sul nostro smartphone. Per chi non lo sapesse, infatti, è più difficile che i programmi presenti sullo store ufficiale vengano infettati, pertanto, risultano più sicuri. Ad ogni modo, in caso di attacco è necessario segnalare con celerità il fatto alla Polizia Postale e assicurarci di bloccare i conti correnti.