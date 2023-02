Banconota zero euro: esiste da anni in Europa, ce l’hai?

La banconota da zero euro non è un’invenzione ma esiste veramente, ma che valore ha? Ogni banconota o moneta in circolazione ha un valore nominale indicato chiaramente con una cifra stampata in bella vista. Ma quanto può valere una banconota da zero euro? Di cosa si tratta? Scoprilo subito.

A cosa servono i soldi se valgono zero euro? Eppure dal 2015 circola una banconota realizzata con l’autorizzazione della Banca Centrale Europea che non riporta alcun valore nominale. I collezionisti la conoscono bene e danno la caccia a questa cartamoneta particolare che si può anche personalizzare.

Banconota zero euro, un’eccezione che fa notizia

Il primo a stampare una banconota con un valore nominale azzerato è stato un’imprenditore francese il cui lavoro era proprio quello di realizzare banconote e monete commemorative. Soldi da collezione che vengono venduti come ricordo di un evento, una data storica o come semplici souvenir per i turisti. Nel 2015, Richard Faille, decise di produrre una banconota zero euro reale, quindi con approvazione della BCE e vera cartamoneta.

Tale operazione, in seguito alle necessarie verifiche e approvazioni, ha richiesto anche dei controlli che sono molto simili a quelli che si fanno per gli euro comuni e con un valore nominale che va dai 5 ai 500 euro per le banconote. Per la precisione bisogna anche dire che le banconote da 500 euro non si producono più da diversi anni, questo perché il loro scarso utilizzo non giustificava i costi di realizzazione. E allora perché produrre soldi da zero euro?

Banconota da 0 euro, moneta da collezione

L’idea della produzione di una banconota 0 euro ha avuto un successo inaspettato tanto che nemmeno Faille, imprenditore francese, se lo aspettava. Gli zero euro si sono, invece, diffusi rapidamente prima in Francia, poi in Austria e in Germania, e in seguito in ogni Paese europeo. Venduta nei musei, nei siti di alto interesse turistico e, naturalmente, via internet, la banconota zero euro, è divenuta ben presto un oggetto da collezione anche grazie alla stampa di immagini commemorative di avvenimenti, monumenti, personaggi famosi.

Ma non è tutto qui, infatti, i soldi di carta con valore nullo può essere anche personalizzata inviando la propria foto o un’immagine a scelta che verrà poi stampata sulla banconota stessa. In questo modo si ottengono soldi reali, creati con cartamoneta e controllati dalla BCE, unici al mondo. Un’idea azzeccata quella dell’imprenditore che è riuscito a vendere oltre 60 milioni di esemplari di banconota zero euro in tutta Europa.

Il dato non è verificabile ma secondo i calcoli dei produttori la quantità di soldi venduti si aggira intorno a quella indicata. Un vero record, e tu possiedi una banconota 0 euro? Verifica subito, non puoi utilizzarla per acquistare niente ma come oggetto da collezione potrebbe avere un valore inestimabile.