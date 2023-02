Debiti di vecchia data, come difendersi dalle richieste di saldo

Può succedere che, dopo tanto tempo, si presentino i creditori per richiedere il saldo di debiti di vecchia data. Ma esiste una prescrizione per questo tipo di situazioni? Come ci si può difendere in questi casi, quali sono i diritti dei debitori? Ecco tutto quello che devi sapere se hai debiti in sospeso.

Ci sono regole ben precise che regolano i rapporti tra creditori e debitori anche se è passato molto tempo dalla data del prestito. Chi ha contratto un debito ha diritti che spesso non conosce ma che gli consentono di difendersi dalle minacce di chi, dopo diverso tempo, torna a chiedere l’importo dovuto.

Come difendersi dai debiti di vecchia data

In questo articolo rispondiamo alle domande più comuni che i debitori pongono nel caso in cui un creditore richieda il pagamento di un vecchio debito. Leggi subito per prepararti a una tale evenienza e per sapere come reagire conoscendo i tuoi diritti.

I creditori possono chiedermi il saldo dei debiti dopo tanto tempo?

Sì, è possibile e ne hanno diritto fino a che il debito contratto non va in prescrizione secondo il termine massimo descritto dalla legge. Il pagamento può, quindi, essere richiesto dalla persona che ne ha diritto legittimo anche se non si è fatto sentire per molto tempo. Ad esempio, le bollette dell’energia elettrica ha una scadenza di due anni come termine di pagamento, il fornitore può quindi richiederlo anche a distanza di 23 mesi e il debitore dovrà saldare il debito.

Cos’è la prescrizione dei debiti?

Si parla di prescrizione indicando il termine legale oltre al quale non è più possibile richiedere il pagamento di un debito anche di vecchia data. Il creditore può far valere i propri diritti prima che il debito vada in prescrizione, in seguito non sarà più possibile ne legale farlo e il debitore non sarà obbligato a versare il dovuto. Le tempistiche di prescrizione variano a seconda del tipo di debito contratto.

Si può contestare un debito di vecchia data?

Non c’è alcun modo di contestare la richiesta di saldo di un vecchio debito non pagato a meno che non vada in prescrizione. Se, invece, l’importo richiesto al creditore è stato saldato ma non trovi la ricevuta può recuperare il pagamento dall’estratto conto della banca in caso di saldo tramite home banking o bonifico. In alternativa può bastare la dichiarazione spontanea scritta del creditore che dichiara di aver ricevuto il saldo dei debiti e di non aver più niente a pretendere.