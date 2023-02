WhatsApp inarrestabile, scovate due nuove comode funzionalità: una svolta per milioni di utenti

Gli sviluppatori di WhatsApp sono inarrestabili ed il loro lavoro, rende l’app di messaggistica sempre più completa, adattandola ad ogni tipo di esigenza. Scopriamo le ultime novità.

Sbarcano due nuove interessantissime novità tra le funzionalità dell’app di messaggistica della famiglia Meta. Del resto, gli sviluppatori di WhatsApp, al fine di soddisfare le esigenze più disparate, sono costantemente al lavoro e, di volta in volta, rendono il servizio sempre più performante nel suo utilizzo.

Le due funzioni su cui oggi focalizzeremo la nostra attenzione, sono destinate a tutti gli utenti, dunque, sia a chi utilizza sistemi operativi iOS che agli Androidiani e, nello specifico, riguardano le chiamate di gruppo ed i messaggi vocali ricevuti in chat.

Insomma, in arrivo due grandi sorprese per gli utenti WhatsApp che, lo ricordiamo, sono un miliardo e mezzo in 180 paesi. Non è un caso, che l’app di messaggistica istantanea sia in cima alle preferenze social anche degli italiani, tant’è che lo scorso giugno nel nostro Paese, è arrivata a toccare circa 35 milioni di utenti. Ma ora andiamo al sodo e cerchiamo di capire in cosa consistono queste due nuove funzionalità WhatsApp e perché si preannunciano come una vera svolta per milioni e milioni di utenti in tutto il globo.

WhatsApp: le due nuove comode funzioni

Come molti già sanno, l’app di messaggistica WhatsApp è in continua evoluzione. Prestando particolare attenzione alle esigenze dei milioni e milioni di utenti, gli sviluppatori lavorano costantemente per rendere il servizio sempre più completo e performante nel suo utilizzo.

Proprio di recente, sono state scovate due nuove comodissime funzionalità che riguardano le chiamate di gruppo ed i messaggi vocali ricevuti in chat. Per quanto riguarda la prima, essa consiste nella possibilità di programmare le chiamate di gruppo. In altre parole, in un gruppo WhatsApp, non sarà più necessario ricordare di volta in volta, un appuntamento per una chiamata, giacché sarà sempre visibile a tutti il motivo (specificato nel titolo), la data e l’orario in cui avverrà.

La seconda novità, invece, riguarda la possibilità di trascrivere i messaggi vocali ricevuti. In realtà, la funzione era in programma già nel lontano settembre 2021, per poi essere messa da parte per motivi ancora poco chiari. Insomma, in questo caso si parla di un grande ritorno che, potrebbe rappresentare un incredibile vantaggio, soprattutto, nel caso in cui si ricevano dei vocali impossibili da ascoltare in un dato momento. Dopo aver provveduto a scaricare lo specifico pacchetto, sarà possibile selezionare la lingua per le trascrizioni. Va specificato che, la trascrizione avverrà in locale e non online.