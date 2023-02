Truffa del cambio operatore: come riconoscerla ed evitarla

Spopola nel mondo della telefonia la truffa del cambio operatore, e molti utenti stanno cadendo nel tranello.

Ci avvertono che il prezzo cambierà, e ci invitano a cambiare operatore, e noi, invogliati dal prezzo apparentemente allettante, cadiamo nel tranello.

Ecco come avviene la truffa del cambio operatore, per quale motivo è così popolare e come fare per non caderci.

Cambio operatore: come avviene la truffa

La truffa che ci spinge a cambiare il gestore telefonico segue sempre la medesima prassi. In particolare, un operatore che fa parte di un’altra compagnia, ci telefona e ci avvisa che il nostro gestore aumenterà presto la tariffa del proprio servizio.

In seguito all’avviso, chi ci contatta ci offre l’opportunità di un cambio operatore a una tariffa che, a fronte dell’aumento minacciato dal nostro gestore, sembra oltremodo vantaggioso.

Ad ogni modo, fra gli operatori call center che ci chiamano ce ne sono anche alcuni che si spacciano per associazioni di consumatori, che ci avvisano dell’aumento e, dopo, ci indirizzano verso altri operatori di rete.

I modi per difendersi

Correre ai ripari da queste truffe è semplice, bisogna considerare solo alcune semplici cose. In primo luogo, bisogna pensare che il proprio operatore, prima di effettuare delle correzioni al rialzo della tariffa, ha l’obbligo di inviare un preavviso al proprio cliente di almeno trenta giorni.

A seguito dell’invio della comunicazione, l’operatore deve offrire al proprio cliente la possibilità di recedere in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi entro i trenta giorni prima menzionati.

Inoltre, c’è da precisare che, qualora l’operatore si spacci per un’associazione di consumatori, è possibile chiudere subito la chiamata perché le associazioni in questione non operano mai attraverso questi canali.

Perché avvengono queste truffe

La prima impressione che viene in mente quando si pensa a queste truffe è che siano fatte dai call center plurimandatari, ossia quelli che lavorano per più operatori.

In questo caso, non è raro imbattersi in operatori che, nella smania di concludere più contratti possibile, si inventino la storia dell’aumento sulla propria tariffa telefonica.

Purtroppo, infatti, i settori della telefonia e quello energetico sono quelli che vengono maggiormente presi di mira quando si parla di truffe telefoniche, e la causa di ciò è da ricercarsi nel fatto che questo rappresenta un mercato pieno di concorrenti, in cui la grande varietà di operatori consente un gioco della concorrenza spietato.