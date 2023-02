Hai delle banconote da 5 mila lire? Attenzione perché possono valere tantissimi soldi!

Di recente, le banconote e le monete in lire hanno assunto un incredibile valore collezionistico. Sono tanti gli appassionati di numismatica alla ricerca degli esemplari più rari del vecchio conio. Tra questi, le vecchie banconote da 5 mila lire.

Nel corso degli anni, le 5.000 lire sono state stampate in molte versioni, ma solo in alcuni casi sono davvero preziose. Questo perché, il valore delle vecchie 5000 lire dipende da diversi fattori importanti. Innanzitutto, la quotazione numismatica varia in base allo stato di conservazione di una banconota. Come ovvio, una banconota ben conservata o in condizioni Fior di Stampa sarà molto più apprezzata rispetto ad una che presenta strappature o scritte.

Ad influenzare gli esperti in fase di valutazione, è anche il numero di serie. Di norma, sono piuttosto ricercate le banconote appartenenti alla prime serie, le banconote appartenenti alle cosiddette serie sostitutive e quelle con numeri di serie particolari come, ad esempio, nel caso di un numero palindromo. Ad ogni modo, per avere una valutazione numismatica corretta e reale di una vecchia banconota, il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti del settore.

Fatta questa precisazione, andiamo a scoprire quali sono le banconote da 5 mila lire che possono valere davvero tanti soldi.

Banconote da 5 mila lire: le più preziose

Come abbiamo anticipato, nel corso degli anni, sono stati stampati numerosi tipi di 5 mila lire. Tuttavia, solo alcuni particolari esemplari fanno davvero gola ai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Tra le vecchie 5000 lire davvero preziose, la Colombo 1964. Si tratta di una banconota da 5 mila lire piuttosto antica e, quindi, difficilmente reperibile in circolazione. Un esemplare in condizioni Fior di Stampa arriva a valere oltre 300 euro.

Molto ricercate sono anche le banconote da 5 mila lire stampate nel 1966. Si tratta di esemplari rari, perché all’epoca realizzati in poco meno di 5 milioni di pezzi. Nel caso di banconote appartenenti alle serie dalla W1 alla serie W49, il valore oscilla dai 100 ai mille euro quando conservate in condizioni Fior di Stampa. Un’altra banconota da 5 mila lire è la Colombo 1969. Le serie stampate con i numeri che vanno da W53 a W61 valgono dai 200 euro ai mille euro, in base allo stato di conservazione.

Infine, a far gola ai collezionisti le banconote da 5 mila lire Caravella 1970. In questo caso, il valore raggiunge anche i 1.300 euro, se la banconota si presenta in condizioni Fior di Stampa. Insomma, vale la pena dare un’occhiata in giro per casa, magari chissà, ci si potrebbe guadagnare un bel gruzzoletto.