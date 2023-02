La nuova normativa contro la legna: ora gli italiani dovranno trovare come scaldarsi

La nuova normativa parla di un divieto di utilizzo della legna: ecco che si passa ad altri metodi di riscaldamento, le regioni stanno già attuando il cambio.

Si parla già della nuova normativa che vieta l’utilizzo della legna: sembrerebbe infatti in fase di decisione ciò che vieta l’utilizzo della legna da ardere come combustibile per scaldarsi.

Questo perché, con l’aumento dei costi delle bollette di gas e luce e la velocità dell’inflazione, la legna sta diventando sempre più parte della vita degli italiani, a volte però con alcuni rischi non indifferenti.

Ecco allora perché, in particolare al nord dove camini e caminetti sono più utilizzati per il clima più freddo, molte regioni stanno già decidendo di abolire l’utilizzo della legna.

Questo almeno già in regioni come la Lombardia, ma anche in Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna dove i rischi di ricevere delle salatissime multe se ci si contrappone alle regole è davvero altissimo.

Divieto di utilizzare la legna: il nord Italia prende provvedimenti, si segue la normativa

In particolare per capire meglio le ragioni di questo divieto bisogna comunque visionare bene la normativa vigente, dato che ovviamente come in qualsiasi questione esistono anche delle eccezioni.

Bisogna comunque prestare molta attenzione anche alle alternative di riscaldamento che si possono valutare anche non avendo a disposizione la possibilità di utilizzare la legna da ardere.ù

Ad esempio ottime alternative potrebbero essere le stufe elettriche, ma attenzione ad esempio all’uso del pellet che è ancora molto simile alla legna e che è arrivato davvero a costi esorbitanti per ogni pacco.

Le multe per l’utilizzo non consentito di legna sono anche estremamente alte e arrivano addirittura sino ai 5000 euro. Ovviamente molto dipende anche dal tipo di consumo, questo soprattutto per utilizzare giuste classi di emissione, non altre che sarebbero magari troppo vecchie.

Infatti la normativa prevede l’installazione di camini solo dalle 4 stelle per emissione ed inoltre non sono previsti limiti per tali camini che siano poste in abitazioni in case che siano posizionate in posti superiori ai 2000 metri di altezza.