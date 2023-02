Il cibo più pericoloso che puoi trovare nei supermercati: non ci crederai

Non ci crederai, ma ci sono una serie di prodotti che trovi facilmente sui banchi dei supermercati, ma che possono davvero essere nocivi e pericolosi per la tua salute: ecco quali sono i più pericolosi.

Tra tutti i cibi che in Italia rappresentano la nostra cucina mediterranea ed il nostro stile di vita contraddistinto da una dieta sana e nutriente, certamente non ci possiamo lamentare.

Per molti prodotti caratteristici del nostro paese, spesso siamo i primi esportatori mondiali, di buona cucina e di cibi e alimenti davvero sani e certo super buoni.

Purtroppo però spesso non si può dire la stessa cosa dei prodotti che importiamo, questi infatti molto spesso sono estremamente nocivi per la nostra salute, fanno davvero male e possono creare anche seri problemi o trasmettere malattie gravi.

Ne abbiamo elencati alcuni per far comprendere che il pericolo reale c’è ed è presente: fate dunque attenzione a quello che comprate.

I prodotti da banco del supermercato nocivi per la salute: ecco quali sono

Al primo posto nella pessima classifica dei cibi più scadenti e più nocivi in assoluto abbiamo il pollo polacco contaminato da salmonella, un virus deleterio che attacca la flora intestinale portando a malattie gravi come la salmonellosi o addirittura se non viene curata bene alla setticemia.

Altri cibi estremamente pericolosi che possiamo trovare nei nostri supermercati sono gli agrumi (più che altro mandarini e pompelmi) che arrivano dalla Turchia e i peperoni, ancora una volta turchi, in cui sono presenti residui di pesticidi, ovvero i veleni che vengono utilizzati nella coltivazione di serra di frutta e verdura.

Non sono poi da sottovalutare anche pepe nero brasiliano e i semi di sesamo dall’India. I fichi secchi, i pistacchi e le arachidi sono i prodotti alimentari a più alto rischio per la nostra salute a causa della presenza di ossido di etilene e aflatossine. A sorpresa nell’elenco ci sono anche le arance provenienti dall’Egitto.

Insomma una serie di prodotti che spesso utilizziamo anche quotidianamente ma ai quali dobbiamo porre davvero particolare attenzione, non si sa mai che mangiandoli possano provocarci effetti indesiderati anche gravi.