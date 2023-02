Le monete da 2 euro non sono tutte uguali: controlla le tue e passa all’incasso

Nel corso degli anni sono stati coniati diversi tipi di monete da 2 euro, alcuni dei quali, hanno un interessante valore collezionistico.

A volte si pensa erroneamente che ad avere un interessante valore collezionistico siano solo le monete antiche. Ebbene, non sempre è così, perché esistono diverse monete più recenti che possono far incassare davvero un bel gruzzoletto. Nello specifico, oggi scopriremo il valore di alcune particolari monete da due euro.

Chiaramente, si tratta di monete molto rare perché realizzare in tiratura limitata o perché presentano errori di conio. Trattandosi di esemplari difficilmente reperibili in circolazione, rappresentano un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti e gli appassionati di numismatica, disposti a sborsare cifre da capogiro pur di accaparrarsene uno.

Tuttavia, affinché si possa ottenere il massimo guadagno, è necessario che la moneta oltre che rara sia in ottimo stato di conservazione, cioè in condizioni Fior di Conio. Ma ora andiamo a vedere quali sono e che caratteristiche hanno le monete da due euro che promettono un incasso da migliaia di euro. Magari potresti essere tra i fortunati che ne hanno qualcuna nel portafogli!

Le monete da 2 euro più preziose

Le monete da due euro sono riconoscibili dalla caratteristica doppia lega metallica. L’interno è realizzato in nichel e rivestito con una lega di nichel – ottone, l’esterno è costituito da una lega di rame – nichel. Tuttavia, le monete da due euro non sono tutte uguali, ma alcune valgono molto più del loro valore nominale. Ad esempio, ci sono alcune edizioni commemorative piuttosto ricercate ed ambite dai collezionisti e gli appassionati del genere. Una di queste, è la moneta da due euro che raffigura il volto della Principessa Grace Kelly. Il valore dell’esemplare si aggira intorno ai 500 euro, ma in condizioni Fior di Conio possono anche superare i 2 mila euro.

Un’altra moneta da due euro che, attualmente, vale tanti soldi è il rarissimo esemplare commemorativo francese chiamato “albero della vita” del 1999. Sui migliori siti di aste online, è possibile trovarne alcuni pezzi a partire da 500 euro fino a superare i 2 mila euro in caso di monete Fior di Conio.

Molto ben pagate sono anche le monete da due euro che presentano errori di conio. Si tratta di esemplari davvero rarissimi che, dunque, raggiungono valutazioni numismatiche fino a 15 mila euro. Insomma, sembra incredibile, eppure, una piccola moneta da due euro può farti incassare migliaia e migliaia di euro. Ricordiamo che, si tratta di cifre puramente indicative che possono notevolmente cambiare, soprattutto, in base allo stato di conservazione dell’esemplare.