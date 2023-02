Inps, manca personale per lavorare i Bonus: migliaia di posti disponibili

L’Inps annuncia un maxi piano di assunzioni. Sbloccati migliaia di posti in tutta Italia per diplomati e laureati.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha in programma migliaia di nuovi inserimenti su tutto il territorio nazionale. L’annuncio riguarda, in particolare, i più giovani in possesso di diploma di maturità o laurea. A confermarlo direttamente il Presidente dell’Istituto Pasquale Tridico che, intervenendo al convegno della Flp (Federazione di lavoratori e funzioni della Pubblica Amministrazione) ha affermato: “In consiglio di amministrazione abbiamo approvato la graduatoria per l’assunzione di 4.300 persone, realizzando così una delle più massicce assunzioni nell’ambito della pubblica Amministrazione”.

Insomma, nei prossimi giorni, entreranno in servizio in tutta Italia, soprattutto giovani che avranno il compito di smaltire la massiccia mole di pratiche per i diversi Bonus previsti dalla nuova Legge di Bilancio. Proprio come spiega il Presidente Inps “Saranno persone giovani che entreranno in servizio nei prossimi giorni, in tutta Italia. Ci sono soltanto i tempi tecnici della firma dei contratti da considerare”.

Attraverso questo massiccio inserimento di personale, l’ente di previdenza si avvicina al soddisfacimento del fabbisogno di risorse. In più, le nuove assunzioni contribuiranno ad un notevole abbassamento dell’età media del personale che, attualmente, è pari a 58 anni.

Inps: migliaia di posti disponibili

Stando alle recenti notizie, l’Inps ha in programma l’assunzione di migliaia di nuove figure professionali, su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, l’ente di previdenza è alla ricerca sia di personale dirigenziale che non dirigenziale, sia in possesso di diploma che di laurea.

Le figure professionali da assumere sono:

• 61 dirigenti amministrativi della seconda fascia

• 10 dirigenti informatici della seconda fascia

• 75 medici della seconda fascia funzionale

• 416 medici della prima fascia funzionale

• 44 professionisti tecnico – edilizi di primo livello

• 7 professionisti statistico – attuariali di primo livello

• 49 professionisti legali di primo livello

• 5322 unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale

• 1317 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale

• 666 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale

• 25 unità da inquadrare in area A

• 11 insegnati.

I nuovi inserimenti serviranno ad aumentare la forza lavoro dell’Inps, tale da consentire lo smaltimento delle numerose pratiche per i bonus ed erogare tutti i servizi ai cittadini. A tal proposito il Presidente Tridico ha ricordato “abbiamo da compiere 132 progetti e servizi per servire 42 milioni di utenti al mese, 22 milioni di pensioni, 3 milioni di Naspi (indennità di disoccupazione), 2 milioni e mezzo di percettori di Reddito di Cittadinanza, 4 milioni di prestazioni di invalidità, l’assegno unico per 9 milioni e mezzo di minori e di utenti”.