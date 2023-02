Addetto alla sicurezza in stazione, ne cercano 1.000: come candidarsi

Per lavorare in Trenitalia Basta avere solo il diploma: è partito il piano per le assunzioni che porterà al lavoro oltre 1000 giovani.

Le posizioni di addetto alla sicurezza in stazione sono aperte in molte città italiane, da nord a sud, e l’offerta è dedicata ai giovani che rientrano in una determinata fascia d’età.

Scopriamo in cosa consiste la posizione di addetto alla sicurezza in Trenitalia, chi può candidarsi all’offerta e come deve farlo.

Trenitalia assume: oltre mille di posti di lavoro

Come anticipato in apertura, Ferrovie dello Stato ha deciso di aumentare il livello di security all’interno delle proprie stazioni italiane.

Le figure che saranno assunte con il nuovo piano di assunzioni, infatti, svolgeranno il ruolo di addetto alla sicurezza all’interno della stazione ferroviaria,. In ogni caso, il piano di assunzioni non si esaurirà nel corso dell’anno corrente, ma proseguirà fino al 2025. Dunque proseguirà per i prossimi due anni.

Addetti alla sicurezza cercasi: chi può candidarsi

Per candidarsi alla nuova offerta di lavoro in Trenitalia bisogna avere il diploma di scuola superiore della durata pari a 5 anni, e inoltre, occorre avere dai 18 ai 29 anni.

Per ottenere il lavoro verranno considerati dei punti di vantaggio avere un inglese pari a livello B1 e un voto di diploma più alto. Allo stesso modo verrà considerato requisito preferenziale l’aver compiuto un’esperienza nelle forze dell’ordine, oppure nei vigili del fuoco, così come in attività di security o nell’esercito.

Ulteriore requisito preferenziale sarà quello di aver prestato un’attività di supporto clienti, nonché di avere la residenza nella regione in cui si fa domanda per lavorare.

Come e dove fare domanda

Le predette figure sono ricercate per essere integrate nel personale di Ferrovie dello Stato nelle città di Palermo Reggio Calabria- Bari Napoli – Torino Roma Bologna Milano Genova – Ancona Firenze – Verona e Venezia.

L’età richiesta, come detto in precedenza, è quella che permette al giovane di entrare in Trenitalia con un contratto di apprendistato, dal momento che i giovani, una volta inseriti in azienda, seguiranno un percorso di formazione che permetterà loro di svolgere i compiti di addetto alla security.

Per effettuare la propria candidatura occorre collegarsi al sito di Ferrovie dello Stato e Navigare fino alla sezione “lavora con noi“.

In seguito bisognerà compilare il form predisposto da Ferrovie dello Stato. Inoltre bisogna aggiungere che in Ferrovie dello Stato sono presenti delle posizioni aperte Anche per altri profili che richiedono differenti titoli di studio.