Whatsapp, le quattro novità che ti faranno emozionare: cambia tutto

Le novità che si st2 anno susseguendo sulla piattaforma di conversazione più importante al mondo sono varie e davvero sorprendenti, ogni mese qualcosa cambia: questa volta sono quattro le nuove feature da girare la testa.

Whatsapp come tutti sappiamo è la piattaforma di chat più importante al mondo, con i suoi 2 miliardi e mezzo di utenti unici in tutto il mondo.

Un social media davvero tra i più usati, importantissimo ai giorni d’oggi per scambiare qualsiasi tipo di informazione, certo principalmente messaggi testuali, ma non solo: anche foto, video, GIF e messaggi vocali.

Ecco allora che ogni mese arrivano nuovi aggiornamenti e feature che fanno girare la testa ai più affezionati user, ecco allora che ad oggi ne arrivano quattro di novità davvero megagalattiche.

Sono quattro nuove funzioni davvero utili, che aumenteranno notevolmente la gradevolezza di utilizzo della piattaforma. Scopriamole insieme.

Le nuove quattro feature di Whatsapp: per gli appassionati è strabiliante

La prima novità da osservare riguarda la possibilità di inviare 100 tra foto e video in un colpo solo, una novità davvero sconvolgente per coloro che utilizzano giornalmente whatsapp anche per scambiarsi informazioni visuali, dato che ad esempio il precedente limite di invio foto e video era di soli 30 alla volta. Questo sembrerebbe un ottimo aggiornamento per coloro che vogliono sempre condividere tantissime foto tutte insieme, come una vacanza.

Un’altra nuova funzione è quella di poter creare facilmente avatar personalizzati e utilizzarli come sticker, nelle chat, o direttamente come foto profilo. Questi sono davvero strabilianti dato che possiamo crearli esattamente a nostra immagine e somiglianza, dato la possibilità di poter riprodurre fedelmente ogni parte del corpo, dalla forma del naso, al taglio di capelli o addirittura all’aggiunta di qualche accessorio come cappelli, occhiali eccetera.

La terza feature riguarda la possibilità di inserire nomi e descrizioni più lunghi per i gruppi cosi che gli amministratori possano spiegare esattamente la funzione del gruppo ed essere facilitati, soprattutto se questo sia un gruppo di lavoro o di studio, a organizzare bene l’ingresso dei componenti rispetto alla tematica.

Infine l’ultima feature da poco inserita riguarda l’inserimento di una didascalia testuale quando inviamo dei documenti. Anche questo è un ottimo modo per organizzare bene i documenti da inviare e per fare sì che la persona alla quale inviamo il documento stesso sia consapevole di cosa questo file contenga.