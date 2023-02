Superenalotto, centrato il “6” vincita stratosferica: non c’è solo un milionario

Alla fine il Jackpot del Superenalotto è stato violato. Grazie alla Bacheca dei sistemi, ci sono nuovi milionari in Italia.

Festa grande in Italia. Ci sono nuovi milionari grazie al “6” che ha polverizzato il jackpot più alto della storia. Quanto hanno vinto e come hanno fatto.

Superenalotto, vincita stratosferica: la bacheca dei sistemi

A festeggiare non è un unico giocatore come successe a Montappone nel 2021, grazie infatti ad un sistema online, sono 90 gli italiani che domani si risveglieranno milionari. Il Jackpot che mancava da oltre un anno e mezzo, valeva 371 milioni ed è stato violato grazie alla Bacheca dei sistemi, una giocata da 5 euro per 90 giocatori, ognuno dei quali si è aggiudicato oltre 4 milioni di euro.

I numeri della storia: 1-38-47-52-56-66. Quella di oggi è stata la vincita più alta della storia del gioco Sisal, nato nel 1997.