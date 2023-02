Stufa a Pellet difettosa mette in pericolo un’intera famiglia, caso isolato o rischi per tutti?

Si tratta di intossicazione da Monossido di Carbonio sprigionato da una stufa a Pellet, quello che ha messo in pericolo di vita un’intera famiglia. Ci si interroga sulla sicurezza di questi dispositivi.

A Fano, un’intera famiglia ha rischiato di morire per intossicazione da Monossido di Carbonio. Il gas killer, sarebbe stato rilasciato dalla stufa a Pellet malfunzionante presente nella loro abitazione. Al momento, sono sette le persone ricoverate in ospedale, salve grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Insomma, una tragedia sfiorata, un evento da non sottovalutare. Inoltre, il caso della famiglia di fano intossicata, non è un caso isolato. Ricordiamo che in passato, un uomo è deceduto proprio a causa del Monossido di Carbonio sprigionato dalla sua stufa a Pellet.

A tal proposito, molti esperti si sono espressi proprio a sottolineare i rischi che potrebbe comportare l’uso del Pellet.

Stufa a Pellet: quali sono i rischi

Di recente, il riscaldamento a Pellet è stato preferito da migliaia di famiglie in Italia. Del resto, si tratta di una validissima e più ecologica alternativa alle classiche caldaie a gas. Tuttavia, anche questi dispositivi, seppur di ultima generazione, possono comportare dei rischi. Innanzitutto, proprio come abbiamo visto prima, una stufa malfunzionante può causare una pericolosa fuoriuscita di monossido di carbonio, un pericoloso gas inodore, incolore e insapore, ma letale. Infatti, questo gas può provocare la morte silenziosa ed in pochissimo tempo di chiunque lo respiri.

Ma a mettere in pericolo la nostra vita, non è solo il malfunzionamento di una stufa a Pellet, anche lo stoccaggio dei noti cilindretti di legna. Per chi non lo sapesse, il Pellet quando viene lasciato in un ambiente chiuso, può subire una trasformazione chimica che causa il rilascio di un gas letale. Ma allora cosa fare per evitare rischi? Ovviamente, il primo accorgimento da seguire per scongiurare pericoli è acquistare prodotti a norma di legge.

Bisogna affidarsi ad una stufa a Pellet che rispetti la normativa europea EN 14785 del 2006. In più, è assolutamente sconsigliata l’installazione fai date, meglio preferire il supporto di un tecnico esperto. Una buona abitudine è anche provvedere alla manutenzione ordinaria delle componenti della stufa, mantenendole sempre pulite. Per aumentare la sicurezza è opportuno avere una presa d’aria verso l’esterno e, magari, installare in casa un rilevatore di fumi, gas e monossido di carbonio. Prestando attenzione a questi piccoli accorgimenti, l’utilizzo della stufa a Pellet sarà decisamente più sicuro. Ad ogni modo, nel caso in cui dovessero essere notate delle anomalie, sempre meglio contattare il proprio rivenditore o, comunque, un operatore qualificato.