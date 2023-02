Attenzione a cosa paghi, non ti dovresti fidare subito: accertati o rischi

L’invio di una serie di bollette da pagare che sono in realtà delle vere e proprie truffe sta spaventando e non di poco gli italiani: ecco come potersi proteggere dalla truffa.

I tentativi di scam e truffe, soprattutto in questo periodo difficile e di grande fragilità emotiva, stanno diventando sempre più frequenti e ripetuti.

Infatti è molto semplice ormai che si ricevano messaggi, email che sono vere e proprie truffe, delle quali spesse volte, per disattenzione o perché sono anche ben realizzate, non ce ne accorgiamo.

Una di queste truffe sta fortemente preoccupando gli italiani, dato che parlerebbe di un fantomatico ritardo in bolletta che dovrebbe essere pagato nel minor tempo possibile per non incorrere in sanzioni: tutto falso!

La email purtroppo è ben congeniata, venendo direttamente inviata, secondo il logo presente su di essa, dall’Enel. Bisogna fare molta attenzione: ecco come comportarsi.

Come sapere se non devo pagare qualcosa, meglio accertarsene

Queste lettere vengono infatti inviate a persone ignare che non sapendo della truffa, spesso cadono nel tranello: ma cosa si intende che cadono nel tranello?

Semplicemente basta cliccare il pulsante che viene messo nella email per pagare la cosiddetta mora, anche se in realtà non c’è nulla da pagare data la truffa e la falsità della email stessa.

Ma qual’è l’obiettivo dei truffatori? Ovviamente ottenere i dati bancari del truffato, cosi che una volta ottenuti gli venga facilmente ripulito il conto corrente senza che questo neanche se ne accorga. Come ci si può proteggere da tutto ciò? Questa modalità di truffa è chiamata phishing, che significa proprio “pescare”, ovvero trovare una vittima nel mare di Internet da prendere all’amo per togliergli facilmente tutti i soldi.

Dunque il solo modo per difendersi da questi tentativi di truffa è l’informazione, essere informati sulle conseguenze che ci potrebbe portare la mancanza di attenzione in questi casi. Infatti sarebbe davvero sconveniente che ci facessimo rubare sotto il naso magari soldi messi da parte con fatica semplicemente per non essere attenti.

Inoltre la cosa migliore da fare è sempre magari cercare su Google se questo tipo di truffa sia stata fatta in qualche altro modo e su qualche altra persona, cosi da rendersi subito conto del pericolo e magari scamparlo.

L’attenzione è la nostra unica arma, dunque non fate mai le cose avventate e state sempre attenti. La prudenza non è mai troppa!