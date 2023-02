Case a 1 euro, l’investimento a medio – lungo termine funziona: l’elenco aggiornato

Si allunga sempre di più la lista dei comuni che aderiscono all’iniziativa case a 1 euro, con lo scopo di contrastare il preoccupante fenomeno dello spopolamento. Ecco l’elenco aggiornato.

Introdotta nel 2008, l’iniziativa case a 1 euro sta spopolando tra i comuni italiani, tant’è che negli anni, sempre più comuni, soprattutto, quelli a rischio spopolamento offrono la possibilità di comprare casa al prezzo simbolico di un euro.

Di norma, si tratta di immobili da ristrutturare seguendo tempi prestabiliti per l’avvio dei lavori. In questo modo, ogni comune punta non solo ad evitare lo spopolamento, ma anche a recuperare case abbandonate ed in via di degrado, rivalorizzando il posto.

Per quanto riguarda i cittadini, l’acquisto di un immobile a solo un euro potrebbe rivelarsi un ottimo investimento. Chiaramente, vanno considerate le spese da sostenere per i lavori di ristrutturazione e le spese notarili di registro. In più, potrebbe essere una buona occasione per dare una svolta alla propria vita trasferendosi altrove.

Case a 1 euro: l’elenco aggiornato

Partita da Salemi, un piccolo comune siciliano, l’iniziativa case a un euro sta letteralmente spopolando in Italia. Del resto, chi non sogna di acquistare un immobile spendendo solo un euro, considerati gli attuali prezzi degli immobili.

Attualmente, sono tantissime le realtà che hanno promosso l’iniziativa con l’intento di recuperare le case abbandonate nel comune. Per trovare la lista sempre aggiornata dei Comuni che permettono l’acquisto di un immobile ad un euro, basta visitare il sito case1euro. Anche se, una buona idea per avere maggiori informazioni e chiarimenti, potrebbe essere consultare anche il sito del Comune di proprio interesse.

I Comuni che aderiscono all’iniziativa case a 1 euro sono:

• Acerenza, Potenza, Basilicata

• Albidona, Cosenza, Calabria

• Albugnano, Asti, Piemonte

• Altavilla Silentina, Salerno, Campania

• Augusta, Siracusa, Sicilia

• Belcastro, Catanzaro, Calabria

• Biccari, Foggia, Puglia

• Bisaccia, Avellino, Campania

• Bisignano, Cosenza, Calabria

• Bivona, Agrigento, Sicilia

• Borgomezzavalle, Verbano Cusio Ossola, Piemonte

• Calatafimi Segesta, Trapani, Sicilia

• Caltagirone, Catania, Sicilia

• Cammarata, Catania, Sicilia

• Candela, Foggia, Puglia

• Canicattì, Agrigento, Sicilia

• Cantiano, Pesaro Urbino, Marche

• Caprarica di Lecce, Lecce, Puglia

• Castel di Lucio, Messina, Sicilia

• Castiglione di Sicilia, Catania, Sicilia

• Castropignano di Sicilia, Catania, Sicilia

• Castropignano, Campobasso, Molise

• Fabbriche di Vergemoli, Lucca, Toscana

• Gangi, Palermo, Sicilia

• Itala, Messina, Sicilia

• Laurenzana, Potenza, Basilicata

• Lecce nei Marsi, Aquila, Abruzzo

• Leonforte, Enna, Sicilia

• Maenza, Latina, Lazio

• Maida, Catanzaro, Calabria

• Montieri, Grosseto, Toscana

• Montresta, Oristano, Sardegna

• Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia

• Nulvi, Sassari, Sardegna

• Oyace, Aosta, Valle D’Aosta

• Patrica, Frosinone, Lazio

• Pettineo, Messina, Sicilia

• Pietramelara, Caserta, Campania

• Pignone, La Spezia, Liguria

• Pratola Peligna, L’Aquila, Abruzzo

• Racalmuto, Agrigento, Sicilia

• Regalbuto, Enna, Sicilia

• Romana, Sassari, Sardegna

• Rose, Cosenza, Calabria

• Salemi, Trapani, Sicilia

• Sambuca, Agrigento, Sicilia

• San Piero Patti, Messina, Sicilia

• Santi Cosma e Damiano, Latina, Lazio

• Santo Stefano di Sessanio, Aquila, Abruzzo

• Saponara, Messina, Sicilia

• Taranto, Puglia

• Termini Imerese, Palermo, Sicilia

• Teora, Avellino, Campania

• Triora, Imperia, Liguria

• Troina, Enna, Sicilia

• Zungoli, Avellino, Campania