Notoriamente, per prevenire l’aumento di peso è necessario praticare regolarmente attività fisica, come ad esempio passeggiare. Ma quanti passi è necessario percorrere per essere certi di non ingrassare? Ecco cosa dicono gli esperti.

Per mantenere la linea, oltre ad una sana e corretta alimentazione, è fortemente consigliato praticare una regolare attività fisica, come ad esempio, camminare ogni giorno. Proprio a tal proposito, un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine, svela quanti passi dovrebbero essere percorsi ogni giorno per essere certi di non ingrassare.

Purtroppo, con l’avanzare dell’età, è sempre più difficile mantenere il peso forma. Infatti, è provato che in età adulta ci sia una tendenza ad ingrassare tra il mezzo chilo ed il chilo ogni anno, causando in poco tempo problemi di sovrappeso e, nei casi più gravi, obesità.

La buona notizia è che, secondo i risultati dello studio condotto dal dottor Evan Brittain (divisione di medicina cardiovascolare del Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee, Usa), i rischi legati all’aumento di peso in età avanzata, possono essere prevenuti percorrendo ogni giorno un certo numero di passi.

Quanti passi percorrere ogni giorno per essere certi di non ingrassare: lo studio

La ricerca ha preso in esame oltre 6 mila partecipanti di età compresa tra i 41 e i 67 anni con indice di massa corporea (23.3) ideale per persone di quella fascia d’età. Gli studiosi hanno rilevato che i soggetti che percorrevano 8.600 passi ogni giorno abbassavano notevolmente la possibilità di diventare obese, o avere altri problemi di salute come, ad esempio, le apnee notturne, depressione o reflusso acido.

In più, lo studio ha evidenziato come chi fosse in sovrappeso, incrementando il numero di passi giornalieri a 11 mila, abbia dimezzato il rischio di raggiungere l’obesità. Insomma, una regolare passeggiata si rivela una delle migliori attività fisiche per il nostro benessere fisico e per mantenere il peso sotto controllo. Inoltre, è un’attività adatta a tutti ed a tutte le età. Ovviamente, proprio come consigliano gli esperti, è opportuno abbinare all’attività fisica uno stile di vita adeguato e una sana e leggera alimentazione.

In conclusione, ricordiamo che per un principiante è opportuno iniziare un passo alla volta. Dunque, dovrebbe iniziare a camminare dai 2 ai 3 giorni alla settimana, per un totale di 15 – 20 minuti per volta. Poi sarà necessario aumentare gradualmente, sia la frequenza delle passeggiate che la durata. Fino ad arrivare al numero di passi suggeriti nello studio del dottor Brittain. Un ultimo consiglio per rendere più piacevole l’appuntamento, ascoltare della musica o farlo in buona compagnia!