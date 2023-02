Chudono i bancomat in tutta Italia, clienti Unicredit disperati

Da Nord a Sud sono tantissime le filiali bancarie chiuse da Unicredit: le persone iniziano a spaventarsi e chiedersi come mai ci sia necessità di effettuare tutte queste chiusure.

Unicredit è senza ombra di dubbio una delle banche più famose a livello nazionale e mondiale; la nascita effettiva di Unicredit avviene nel 1998 con la fusione tra Unicredito e Credito Bancario.

Negli anni successivi, dopo essersi consolidata in Italia, Unicredit si espande anche all’estero, inglobando una serie di banche estere e diventando cosi il terzo gruppo bancario occidentale dell’Europa centrale e orientale.

Oggi l’archivio storico di Unicredit rappresenta uno dei più forniti, con circa 60 mila volumi, tra i quali di particolare interesse i libri d’arte e antichi di appartenenza dell’ex Credito Italiano.

Ma come mai allora, con queste entrate che superano i 20 miliardi, Unicredit ha preso la decisione di chiudere tutte queste filiali? E quante filiali sono state chiuse?

Unicredit chiude tantissime filiali: i clienti non si spiegano perché

Nonostante la solidità del gruppo bancario, che ha ricavato oltre 20 miliardi dall’incorporamento dell’azienda ICT Unicredit Service SCpA ad ottobre 2022, Unicredit ha annunciato oltre 6mila esuberi e la chiusura di 450 filiali solo in Italia già nel 2020 con un piano chiusure che temrinerà nel 2024. E’ quanto previsto nel piano Unicredit 2019-2023, che spinge gli investimenti verso l’area digitale.

Nel 14 Febbraio 2020 Unicredit aveva indetto una riunione con i sindacati per parlare proprio di questi cambiamenti cosi tempestivi. Si era parlato infatti di un compromesso e di cercare di supportare, tramite Opzione donna e Quota100, l’uscita anticipata di coloro che erano quasi in età da pensione così da garantire a questi una buona uscita adeguata.

Ma quali sono esattamente le filiali Unicredit che dovranno presto chiudere? Al Nord:

Caravaggio (Bergamo) – via Moietta

Brescia – via Vittorio Veneto

Sustinente (Mantova) – via Mons. Trazzi

Bagnolo Cremasco (Cremona) – via IV Novembre

Cesano Boscone (Milano) – via Milano

Monza – via Guerrazzi

Rivanazzano (Pavia) – piazza Cornaggia

Laveno Mombello (Varese) – via Diaz

Per il Sud invece al momento si conoscono solo quelle in Sicilia?

Palermo – via Dante

Agrigento – via Imera

Caltanissetta – via Don Minzoni

Modica (Ragusa) – corso Regina Margherita

filiale di Militello Val di Catania (Catania)

filiale di Aci Catena (Catania)

filiale di Naso (Messina)

filiale di Caltavuturo (Palermo)

filiale di Camporeale (Palermo)

filiale di Santa Ninfa (Trapani)

filiale distaccata di Marianopoli (Caltanissetta).