Auto, il cambio manuale sarà presto un ricordo: c’è già un colosso tedesco che gli dice addio

Il cambio manuale sta per essere sostituito da quello automatico, e il cambiamento è irreversibile.

Una grande casa automobilistica tedesca ha intenzione di introdurre presto il cambio automatico su larga scala, mentre l’elettrico dilagante accelera la transizione a veicoli che non richiedono di innestare i rapporti.

Vediamo quale casa automobilistica vuole dimenticare l’obsoleto cambio manuale e quali sono le ragioni che portano a questo cambiamento.

Cambio auto manuale: l’addio del colosso tedesco

In Mercedes si parla di abbandonare la trasmissione manuale già dal 2023: a spingere in questa direzione è l’ormai ampia diffusione del motore elettrico dovuta soprattutto al forte impulso dell’Unione Europea in questo senso.

Le agevolazioni sull’acquisto di auto ibride o elettriche ha fatto inevitabilmente aumentare le vendite di questo tipo di automobili e, di conseguenza, un numero sempre maggiore di automobilisti si è abituato al cambio automatico.

La conseguenza diretta di questo stato di cose è che nel listino di Mercedes ci sono diversi modelli che non montano più di serie il cambio manuale.

In particolare, le uniche auto che hanno ancora il cambio manuale di serie sono:

Mercedes Classe A,

Mercedes CLA Shooting Brake,

Mercedes classe B e Citan Tourer,

Mercedes Classe A Sedan.

Modelli in cui rimane il cambio manuale

Pare comunque che Mercedes stia valutando la possibilità di lasciare il cambio manuale sui modelli più costosi per assicurare un’esperienza di guida più tradizionale e soddisfacente.

Per fare qualche esempio, nelle ultime presentazioni Mercedes sono stati pubblicizzati degli esemplari di 911 Sport Classic che montano esclusivamente il cambio manuale.

Queste auto, però, che di cavalli ne hanno ben 550, non sono alla portata di tutti. Stessa cosa vale per la nuova Ford Mustang, che secondo alcuni rumors continuerà a montare il cambio manuale.

Negli USA è meglio l’automatico

D’altronde c’è da dire che in America soltanto una bassissima percentuale di automobilisti preferisce il cambio manuale a quello automatico.

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi all’ultimo ventennio, bisogna dire che già agli inizi del 2000 soltanto il 15% tra le auto nuove e usate, vendute presso i rivenditori di Carmax negli Stati Uniti d’America, erano dotate di cambio manuale.

Tre anni fa, invece, soltanto il 2,4% tra le auto vendute negli Stati Uniti aveva il cambio manuale. Negli USA, inoltre, il 5% delle vendite automobilistiche è rappresentato da veicoli a trazione elettrica, che quindi non hanno nessun cambio.

Addio piacere di guida

Da queste considerazioni risulta comprensibile il cambio di rotta di Mercedes, che ha deciso di stoppare la produzione di veicoli con il cambio manuale al termine del 2023.

Su quali siano le preferenze degli italiani, ad ogni modo, non ci sono dubbi. La maggior parte degli automobilisti del nostro paese, infatti, preferisce il cambio manuale per ottenere il maggior controllo del mezzo.

Purtroppo per gli automobilisti del Bel Paese, però, la strada verso il cambio automatico obbligatorio sembra già tracciata. Non rimarrà che adeguarsi!